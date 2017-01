Umrl zaradi podhladitve?

12.1.2017 | 07:00

V naselju Strojiči v občini Osilnica so včeraj popoldne našli mrtvega starejšega moškega, ki je domnevno umrl zaradi podhladitve. Moškega so nekaj po 14.30 uri našli gasilci, potem ko so odprli vrata stanovanjske hiše.

Tehnična pomoč

Ob 15.14 so na Dalmatinovi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Koritno izvod Koritno med 9. in 12. uro.

M. K.