4. likovna delavnica Bajke in povesti o Gorjancih

12.1.2017 | 10:05

Stopiče - »Ta kraj je bil najlepši gaj, kakršnega ni videl ne v domači ne v tujih deželah. Z dreves so visela zlata jabolka iz debel se je cedil iz nekaterih med, iz nekaterih dišeče kadilo; prelepo je dišalo v tem gaju vse: trava, cvetice in celo listje na drevju.« (Odlomek iz besedila Bajke in povesti o Gorjancih – Rajska ptica, Janez Trdina)

5. januarja 2017 je v Osnovni šoli Stopiče potekala 4. likovna delavnica Bajke in povesti o Gorjancih. Letošnja likovna delavnica je bila »kiparsko zmodelirana« in naš mentor, na kar smo še posebej ponosni, je bil upokojeni učitelj likovne vzgoje Branko Šuster. Na tej delavnici je sodelovalo 29 učencev in 8 mentorjev (učiteljev LUM) devetih osnovnih šol. Veseli nas, da se število sodelujočih šol iz leta v leto povečuje.

S skupnimi močmi smo ustvarjali in izdelali reliefe z motivi bajke Rajska ptica. Celoten projekt je posvečen Janezu Trdini, po katerem se je včasih imenovala šola, in ki je opisal našo prečudovito pokrajino ter njene zanimive ljudi.

Razstavo likovnih del, nastalih na delavnici, bomo odprli 7. februarja ob 17. uri v večnamenskem prostoru Osnovne šole Stopiče.

Mateja Hočevar, prof. likovne umetnosti

