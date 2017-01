Nekoč strogo varovan objekt bo na ogled turistom

12.1.2017 | 10:55

Komandna soba in eden izmed hodnikov sta bila edina prostora, kjer so novinarjem dovolili snemanje in fotografiranje. Turistom v objektu to ne bo dovoljeno. (Foto: M. L.-S.)

Župan Vladimir Prebilič in obrambna ministrica Andreja Katič (Foto:M. L.-S.)

Kočevje, Škrilj - Ministrstvo za obrambo in občina Kočevje sta včeraj v Kočevju podpisala pogodbo, na podlagi katere je občina Kočevje za turistične namene v večletno upravljanje najela podzemni objekt K-35. Na slovesnosti ob predaji vojaškega objekta v Škrilju, ki je še vedno območje posebnega pomena za varovanje Slovenije, je kočevski župan Vladimir Prebilič predstavil vizijo uporabe objekta, ministrica za obrambo Andreja Katič pa mu je simbolično predala ključ objekta.

Podzemni objekt v Škrilju so zgradili v letih od 1953 do 1957 kot enega od dveh objektov, kamor naj bi se umaknilo politično vodstvo takratne Jugoslavije in vojaki v primeru vojaškega napada na Jugoslavijo. Politično vodstvo bi se umaknilo v podzemni objekt v Gotenici, v Škrilju pa bi bili vojaki oz. njihova zunanja povezava. Škrilj je bil zato poleg goteniških objektov v skoraj pol stoletni zgodovini zaradi višjih državnih interesov zaprtega območja Kočevske Reke v kočevski občni, najbolj varovan, kar pa so, kot je povedal v orisu zgodovine objekta župan Prebilič, dosegali z bonitetami na eni, pa tudi ustrahovanjem na drugi strani.

»Sistem nikoli ni bil uporabljen,« je povedal Prebilič in dodal, da je bil objekt neverjetno dobro izdelan in da zato v vseh 60 letih ni bilo potrebno kaj dosti spreminjati ter da bo tako tudi v bodoče. »Načrtov objekta ni. Bili so uničeni. Obstaja le nekaj skic,« je povedal in dodal, da so bili uničeni tudi podatki o tem, kako je potekla gradnja. Obstajajo pa resni indici, kot je dejal, da so ga gradili tudi tisti, ki so bili na prisilnem delu oz. v delovnih taboriščih na območju Kočevske Reke in so opravljali družbeno koristno oz. kazensko delavno delo.

V objektu je okoli 500 metrov hodnikov in 6 podzemnih sob. Najnižja točka objekta je približno 80 metrov pod zemljo, objekt pa bi funkcioniral tudi če bi prišlo do nuklearne eksplozije. Z lastnim sistem elektrike in zgrajen na način, da je imel podzemno vodno zajetje, bi v primeru vojne, kot je povedal Prebilič, omogočal delovanje zaprtim v objektu 100 dni brez zunanjega vpliva oz. brez pomoči od zunaj.

»Objekt je bil v celoti zgrajen na osnovi domačega znanja,« je povedal. Tudi vsa oprema, ki je bila najboljša v tistem času, je bila delo domačih ljudi in je še danes takšna, kot je bila, zato se lahko na objekt gleda tudi kot na del tehniške dediščine. Se pa, kot je dejal, od drugih muzejev razlikuje po tem, da snemanje in fotografiranje v objektu in tudi na poti do samega objekta ne bo dovoljeno. Ministrstvo za obrambo bo lahko objekt, kot je povedala ministrica Katič o določilih pogodbe o brezplačnem prenosu objekta v upravljanje kočevski občini za namene turizma, če se bo izkazala potreba, kadarkoli takoj prevzelo nazaj.

»Organizirali bomo vodene oglede objekta za skupine do največ 25 ljudi,« je povedal Prebilič in dodal, da bodo objekt, za katerega bodo stroški za vzdrževanje zelo majhni, tržili tudi drugače. »Idej nam ne manjka,« je dejal.

M. L.-S.

Galerija