Številne kršitve voznikov tovornih vozil

12.1.2017 | 12:50

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so novomeški policisti včeraj med 13. in 17. uro na avtocestnem postajališču Dul, smer Obrežje, izvajali poostren nadzor tovornega prometa. Kontrolirali so 67 tovornih vozil in kar pri tretjini ugotovili kršitve. Največ kršitev je bilo ugotovljenih ob tehtanju tovornih vozil, preobremenjenih je bilo osem tovornih vozil. V štirih primerih tovor ni bil primerno zavarovan, en voznik v vozilu ni imel vstavljene voznikove kartice, štirje vozniki med vožnjo niso uporabljali varnostnih pasov. En voznik tovornega vozila ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil pod vplivom alkohola. Temu vozniku so tovorno vozilo zasegli, osem vozil pa je bilo zaradi hujših kršitev izločenih iz prometa. Kršiteljem so policisti izrekli 37 glob. Ukrepali so tudi zoper voznika osebnega avtomobila, ki je vozil neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

Izkoristil odsotnost lastnikov

Včeraj popoldan je neznanec v okolici Šentruperta izkoristil odsotnost lastnikov in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in dokumente. Povzročil je za okoli 1700 evrov škode.

Nezakonito prestopili državno mejo

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so brežiški policisti danes ponoči izsledili in prijeli štiri tujce, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeli so tudi 31-letnega državljana Srbije, ki je tri državljane Bangladeša in državljana Afganistana prevažal v osebnem avtomobilu znamke BMW. Državljane Bangladeša in Afganistanca bodo po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, državljana Srbije pa bodo privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi kaznivega dejanja Prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1. Ta določa, da se z zaporom do petih let in denarno kaznijo kaznuje, kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje in jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor dva ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države.

M. L.-S.