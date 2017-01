Januarski popis vodnih ptičev

12.1.2017 | 13:50

Adlešiči - To nedeljo bo v Beli krajini ob reki Kolpi potekal januarski popis vodnih ptičev. Zbor udeležencev bo v prostorih Javnega zavoda Krajinski park Kolpa v Adlešičih ob 7.30 uri. »Ob skodelici čaja in kave se bomo pogovorili o delu in si razdelili teren, KP Kolpa pa bo poskrbel za razvoz na mesta popisa,« pravi Boris Grabrijan iz Krajinskega parka Kolpa, ki že deset let sodeluje z Društvom za opazovanje in preučevanje ptic (DOPPS) pri januarskem popisu vodnih ptičev.

»Tisti, ki slabše prepoznavate ptiče, boste spremljali katerega od strokovnjakov in spoznali veliko zanimivega. Ker bo delo potekalo v vsakem vremenu se temu primerno obujte in oblecite. Zelo prav bosta prišla tudi daljnogled in fotoaparat ter pijača,« svetuje Grabrijan vsem, ki se bodo odzvali njihovem povabilu, da se jim pridružijo pri popisu ptic.

Vsak udeleženec bo moral prehoditi od 10-20 km obale Kolpe. Obdelali bi radi, kot pravi Grabrijan,vsaj teren od mostu v Rakovcu (zadnja točka Kolpe v Sloveniji) do mostu na Vinici.

Ob koncu popisa, ki bo okoli 13. oz. 14 ure, bodo udeleženci skupaj pregledali rezultate in tudi pomalicali. Prijava za udeležbo na popisu ni obvezna, je pa zaradi lažjega načrtovanja aktivnosti zaželena in sicer na: info@kp-kolpa.si ali telefon: 07 35 45 240 ali 041 366 501.

Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) je najobsežnejši sistematični in organiziran popis ptic v Sloveniji in poteka istočasno kot na vseh najpomembnejših vodotokih Severne poloble.

»Od leta 1997 naprej v okviru štetja skupaj preštejemo vodne ptice na vseh večjih rekah, celotni slovenski obali in večini pomembnejših stoječih vodnih teles v državi,« pravi Grabrijan in dodaja, da KP Kolpa pri popisu sodeluje že od leta 2007. Osnovni cilj štetja vodnih ptic je spremljanje zimskih populacij vodnih ptičev in zbiranje informacij, ki prispevajo k ohranjanju njihovih populacij in mokrišč.

"Izvedba štetja v tako velikem obsegu ne bi bila mogoča brez velikega vloženega truda množice predanih popisovalcev - prostovoljcev. Vaš prispevek je zelo dragocen, saj prav vsak sodelujoči prispeva kamenček v mozaik čez tisoč kilometrov dolge mreže rečnih odsekov in drugih voda, ki jih pregledamo vsako leto,« še pravi direktor Krajinskega parka Kolpa Boris Grabrijan.

M. L.-S.