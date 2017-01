Brezar izpostavil, da je imel motiv za uboj soseda Zupančiča

12.1.2017 | 14:45

Sandrijel Brezar je v priporu že od 29. julija lani.

Višji državni tožilec Bojan Avbar

Obtoženega zagovarja odvetnik Marko Štamcar.

Novo mesto - Danes se je na novomeškem okrožnem sodišču začelo sojenje za uboj Rudija Pirca in poskus uboja njegovega sina Primoža. Pred petčlanski sodni senat, ki mu predseduje sodnica Natalija Picek Kink, je stopil obtoženi Sandrijel Brezar.

Konec julija lani je med zabavo v romskem naselju Šmihel v Novem mestu prišlo do streljanja, umrl je Rudi Pirc, njegov sin Primož pa je bil hudo poškodovan. Kot na predobravnalnem naroku je obtoženi Brezar, 18-letni sosed pokojnega, tudi danes trdil, da tega ni storil on.

Na obravnavo so bili tokrat kot priče vabljeni tudi člani družine ustreljenega, a so se opravičili, ker so bolni.

PREPIR NA CESTI

Brezar je bil kot mnogi drugi sosedi 29. julija lani na zabavi. Praznovali so krst enega od malčkov v naselju. »Videl sem, da sta se sprla Dimitrij Zupančič in Jasmin Hudorovac. Šel sem pogledat, kaj so dogaja. Dimitrij me je vprašal, kaj bi rad in začela sva se cukati,« je opisoval in dodal, da ga je Vesna Zupančič tedaj s kolom udarila po glavi, zbežal je proti domu, za njim pa Dimitrij.

»Pri ograji me je dvakrat pošprical s solzivcem in podrl. Ko sem ležal na tleh, sem slišal strele.«

DOMA SE JE SKRIL

Omenil je, da naj bi streljali tudi proti njemu, a se je umaknil za kombi, potem pa zbežal domov, kjer se je skrival, dokler niso prišli policisti.

Ko ga je tožilec Bojan Avbar vprašal, zakaj se je preoblekel, je odgovoril, da si je že pred prepirom preoblekel majico, ker se je na zabavi polil s pivom.

MOTIV IMEL ZUPANČIČ

Obtoženi je priznal, da so bili z Zupančiči v slabih odnosih, nihče ni smel stopiti na njihovo zemljo, sicer so metali kamne. »S Pirci se pa nikoli nismo prepirali, razen ko je enkrat Rudi streljal proti meni in zadel svojega sina Primoža.«

Brezar domneva, da je Pirca ustrelil Dimitrij Zupančič, ki naj bi se po dogodku v celoti preoblekel, po njegovih informacijah naj bi na njem našli smodnik in bil je ves krvav. »On je imel tudi motiv, da strelja nanj, saj mu je tudi pred tremi leti zlomil čeljust.«

Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji četrtek.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

