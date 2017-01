Začenja se vsebelokranjska dobrodelna akcija Stopimo skupaj

Otroški vrtec na črnomaljskem Čardaku, v katerem je razvojni oddelek.

Metlika, Črnomelj, Semič - Danes je Območno združenje Rdečega križa Metlika na prošnjo staršev v sodelovanju z Vrtcem Otona Župančiča iz Črnomlja in z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj ter s pomočjo vseh treh belokranjskih občin začelo s 17. humanitarno akcijo Stopimo skupaj. Denar, ki ga bodo zbrali v akciji, bodo namenili razvojnemu oddelku v črnomaljskem vrtcu, v katerem so belokranjski otroci s posebnimi potrebami.

Ti otroci za svoje dobro počutje in razvoj potrebujejo posebno skrb in specifične pristope strokovnjakov, a so trenutno prikrajšani za dodatno strokovno pomoč. Marsikatera terapija, ki bi jo nujno potrebovali, je namreč samoplačniška, marsikateri starši pa tega finančnega bremena ne zmorejo. Sedaj sta v razvojnem oddelku, ki so ga odprli pred poldrugim letom in je namenjen otrokom iz vse Bele krajine, po dva otroka iz črnomaljske in metliške občine.

Z denarjem, zbranim v akciji Stopimo skupaj, bodo otrokom omogočili dodatne obravnave v okviru vrtca, torej v okolju, ki ga poznajo in sprejemajo. Hkrati bodo z akcijo tudi obveščali in osveščali javnost o delu v razvojnem oddelku ter potrkali na vest odgovornih v državi, da naredijo korak naprej in omogočijo predšolskim otrokom več strokovne pomoči, kar bi moralo biti v državi vsakdanja praksa in ne izjema. Z akcijo želijo opozoriti, da bi morala biti takšna pomoč vključena v sistem.

V okviru humanitarne akcije Stopimo skupaj–za otroke v razvojnem oddelku lahko nakažete denarni prispevek na TRR Rdečega križa Metlika številka 02994-0019199751 s pripisom razvojni vrtec. Lahko pa se udeležite dobrodelnih koncertov, ki bosta v petek, 24. februarja, ob 18. uri v športni dvorani pri OŠ Metlika in v petek, 21.aprila, ob 18. uri v kulturnem domu v Črnomlju.

