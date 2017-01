Počastili dan slovenskega vojaškega letalstva

12.1.2017 | 18:30

Cerklje ob Krki - V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so danes s slovesnim postrojem 15. polka vojaškega letalstva zaznamovali dan slovenskega vojaškega letalstva.

Slavnostni govornik načelnik generalštaba Slovenske vojske generalmajor Andrej Osterman je med drugim rekel, da so vojaški letalci, ki so pomemben del Slovenske vojske, ob svojih vojaških nalogah tudi pomembno sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja. »Samo lani ste v Sloveniji na pomoč poleteli 360-krat in pri tem prepeljali 400 poškodovanih in obolelih ter naleteli 550 ur. Pomagali ste tudi pri gašenju in pri tem na pogorišča odvrgli skoraj milijon litrov vode. Velike hvaležnosti bi danes bili deležni s strani vseh, ki so tudi z vašo pomočjo prišli pravočasno do življenjsko pomembnih funkcij, saj ste največkrat sredi noči poleteli izven Slovenije in v okviru Slovenija transplanta neprecenljivo pomagali pri ohranjanju življenj. Hvala tudi v mojem imenu,« je med drugim poudaril načelnik Osterman.

V zvezi z delovanjem letalstva se je zavzel za povečevanje bojnega karakterja in ognjene moči z razpoložljivo opremo, oborožitvijo in strelivom.

Načelnik generalštaba generalmajor Andrej Osterman je izrazil pričakovanje, da se bo slovensko vojaško letalstvo tudi v prihodnje soočalo s »kadrovskimi in finančnimi izzivi«. Zagotovil je svojo zavzetost za zagotavljanje virov, ki bodo omogočali izvedbo ciljev. Te cilje so si, kot je poudaril, zastavili pogumno, a so izvedljivi. Ko je omenjal prizadevanja za kadrovsko krepitev, je dejal, da je pred nekaj dnevi podpisal 30 zaposlitev za Slovensko vojsko.

Načelnik generalštaba je 15. polku vojaškega letalstva in enotam v njegovi sestavi podelil bojne zastave.

Poveljnik 15. polka polkovnik Bojan Brecelj, ki je zbrane nagovoril v začetku slovesnosti, je dejal, da je pripadnike polka poseben dan, s tem, ko jih načelnik generalštaba odlikuje z najvišjo insignijo – bojno zastavo enote, za katero so bili skozi zgodovino mnogi pripravljeni dati svoje življenje. »Zagotavljam vam, da jo bomo nosili ponosno in častno in da ne bo sile, ki nam bi jo iztrgala iz naših rok,« je rekel.

Na današnji slovesnosti sta vstopila med letalce dva pilota in pilotka, potem ko so se usposobili v Letalski šoli Slovenske vojske. Polkovnik Bojan Brecelj jim je izročil poseben letalski znak, krilca.

Županu občine Brežice Ivanu Molanu sta načelnik generalštaba in poveljnik 15. polka izročila priznanje 15. polka vojaškega letalstva. Občina Brežice je namreč med tistimi, ki jim je polk podelil priznanja za prispevek k povečanju ugleda Slovenske vojske in vojaškega letalstva.

Na slovesnosti, ki so se je med drugimi udeležili župana občin Kostanjevice na Krki in Sevnica Ladko Petretič in Srečko Ocvirk ter precej predstavnikov organizacij in ustanov s tega območja, so nastopili kvintet Slovenske vojske in učenci Osnovne šole Cerklje ob Krki. Prireditev je povezovala pripadnica 107. letalske baze Nataša Klobčaver.

M. L.

Galerija