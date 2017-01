Javni poziv Revozu: direktno zaposlite nove delavce!

12.1.2017 | 18:00

Iz Revozove proizvodnje (Foto: BDG; arhiv DL)

Novo mesto - Na upravo podjetja Revoz, d.d., katere predsednik je Raynald Joly, člani uprave pa: direktor Proizvodne direkcije Albin Kužnik, tehnični direktor Christophe Laubry in direktor človeških virov Anton Zvonko Kink, je Delavska svetovalnica danes naslovila javni poziv. V njem so zapisali, da so delavci delavci in ne storitev in jih zato pozvali, naj direktno zaposlijo nove delavce.

V uvodu poziva so zapisali, da si lahko te dni v medijih preberemo zapise o tem, da se v »novomeškem Revozu s proizvodnjo novega Clia 4 odpira 300 novih delovnih mest, v primeru porasta povpraševanja po priljubljenem modelu pa še novih 200. Delavce iščejo na širšem območju, vse do Ljubljane in Celja, če bo treba, tudi na Hrvaškem« (Dnevnik, 12. 1. 2017). Kot so zapisali v nadaljevanju, si v medijskih zapisih lahko preberemo, da bodo novi delavci zaposleni preko agencij za posredovanje dela, in sicer za nedoločen čas, ter nato zapisali: »Od podjetja, ki »si prizadeva pritegniti in zadržati zavzete sodelavce« (Letno poročilo Revoz d.d. za 2015) pričakujemo veliko več kot to, da namesto zaposlovanja delavcev najemate storitev posredovanja dela. Kako si pravzaprav zamišljate »pritegniti in zadržati zavzete sodelavcev«, če pa delavce, ki v tem trenutku prihajajo delati k vam, očitno razumete kot potrošno robo?«

Zato so upravo podjetja pozvali, da direktno zaposli vse te delavce. »Ja, tako preprosto je preiti od besed k dejanjem,« so zapisali ob koncu.

M. L.-S.

Podpiram iniciativo, ker ljudje ne smemo biti blago. bravo

Potem pa naj pismo naslovijo še na Krko in TPV ter Adrio. V Krki nekateri delajo že štiri leta preko agencije? Pa ima Krka naziv Zaposlovalec leta, kmalu bo pa še družini prijazno podjetje.