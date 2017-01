Ogenj uničil devet kubikov drv

12.1.2017 | 20:00

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.; arhiv DL)

Danes ob 6.45 so na Cesti bratov Cerjakov v Brežicah na deponiji lesa gorela drva. Požar so pogasili gasilci PGD Brežice in Brežice okolica. Ogenj je uničil devet kubičnih metrov drv.

Zagorele saje

Ob 8.33 so v Cerkljah ob Krki, občina Brežice, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica so požar pogasili in pregledali okolico dimnika. Na kraj dogodka je bil napoten dežurni dimnikar.

M. L.-S.