Pogorela je brunarica

13.1.2017 | 07:00

Včeraj ob 16.50 uri je gorela brunarica na Stari cesti v Straži. Gasilci PGD Vavta vas, PGD Dolenja Straža in GRC Novo mesto so pogasili manjšo brunarica, ki je v požaru pogorela, poleg nje pa še cisterna za vodo ter okoli 80 kvadratnih metrov podrasti. Vzrok požara bodo raziskale pristojne službe.

Ob 17.20 so na Butoraju, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj, skupaj z dimnikarjem očistili dimnik in okolico dimnika pregledali s termo kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 13.00 do 15.00 ure zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 2 na izvodu Blok ul. 21 oktobra 17C. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Oštrc med 8.30 in 11. uro.

M. K.