Kump in Brajkovič v Avstraliji začenjata svetovno serijo

13.1.2017 | 08:30

Marko Kump ob predlanski zmagi v zadnji etapi dirke Po Sloveniji. (Foto: I. Vidmar/arhiv DL)

Novo mesto - V torek, 17. januarja, se v avstralskem mestu Adelaide začenja kolesarska sezona v svetovni seriji. Na uvodni preizkušnji na dirki po Avstraliji bosta po poročanju Slovenske tiskovne agencije od trinajstih Slovencev, ki bodo v letu 2017 kolesarili za ekipe svetovne serije, na startu dva - Janez Brajkovič v dresu "slovenske" novinke Bahrajn Meride in Marko Kump za UAE Abu Dabi, nekdanjega Lampreja.

Bahrajn Merida, novo moštvo med svetovno kolesarsko elito, bo letos močno slovensko obarvana. Glavni športni direktor je Gorazd Štangelj, med kolesarji je šesterica Slovencev Grega Bole, Borut Božič, Janez Brajkovič, Domen Novak, David Per in Luka Pibernik. Poleg vseh je nekaj Slovencev v ekipi še v drugih vlogah, med glavnimi snovalci je bil prav tako Slovenec Milan Eržen.

Na uvodu sezone bo rdeči dres Bahrajn Meride oblekel Brajkovič, drugi Slovenec na startu bo član UAE Abu Dabija, do letos Lampre-Meride, Marko Kump. Njegova moštvena kolega sta ostala Matej Mohorič in Jan Polanc.

Poleg že omenjenih bodo pedala v ekipah svetovne serije vrteli še štirje Slovenci Luka Mezgec (Orica Scott), Kristijan Koren (Cannondale-Drapac), Primož Roglič (LottoNl-Jumbo) in Simon Špilak (Katjuša). Toliko Slovencev v svetovni seriji še ni bilo.

Dirka po Avstraliji, ena od 37 letošnjih dirk svetovne serije, je spet privabila številne zvezdnike svetovnega kolesarstva. Prvič bo dres Bore-Hansgrohe oblekel svetovni prvak Slovak Peter Sagan, domači aduti bodo Richie Porte, Caleb Ewan, Simon Gerrans, Rohan Dennis in še kdo, zanimivo bo videti, kako so pripravljeni Kolumbijec Esteban Chaves, Britanec Geraint Thomas, Nizozemec Robert Gesink in njegov rojak Wilco Kelderman ...

Zmagovalca letošnjega Toura Down Under bo skoraj zagotovo dal vzpon na Old Willunga Hill, kjer bo lahko pripravljenost pokazal tudi Brajkovič, Kump bo imel priložnost v ostalih, bolj ravninskih etapah, pa tudi na sprinterski dirki People's Choice Classic, ki bo dva dni prej, in služi kot nekakšen uvod v avstralsko pentljo. Na njej je bil Kump lani peti, nato pa četrti v prvi etapi.

Kump in njegovi klubski kolegi so za razliko od drugih ekip imeli nekoliko bolj negotovo zimo. Lampre-Merida bi namreč morala postati kitajska ekipa TJ Sports, projekt je padel v vodo, kolesarji so ostali brez načrtovanih skupnih priprav, rešili pa so jih Združeni arabski emirati, ki so poskrbeli za denar, ekipa pa zdaj nosi ime UAE Abu Dabi.

"Ne vem še nič, kakšno vlogo bom imel v Avstraliji. V Avstralijo gre kar močna zasedba, lahko, da bom v vlogi pomočnika v ekipi. Več bom vedel, ko pridemo v Adelaide. Priprave z ekipo smo imeli v začetku januarja, direktno letimo v Avstralijo. Vreme doma je v decembru dobro služilo, vse je potekalo po načrtih," je misli strnil Kump.