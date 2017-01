Krka drevi proti zadnjim na lestvici

13.1.2017 | 10:00

Sedemnajstletni novomeški up Miha Škedelj se je to sezono v slovenski ligi odigral deset tekem in v povprečju dosegel 4 točke. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarje Krke drevi ob 17.30 v športni dvorani Leona Štuklja čaka tekma 14. kroga državnega prvenstva proti škofjeloškemu LTH Castings. Novomeščani so bili po trinajstih krogih na prvenstveni lestvici prve slovenske lige z desetimi zmagami in tremi porazi drugi, Škofjeločani pa so z eno samo zmago in dvanajstimi porazi zadnji, tako da je vloga favorita jasna, kar se zaveda tudi trener Dejan Mihevc, ki pred tekmo pravi: "Proti Škofji Loki smo v vlogi favorita. Od svojih igralcev pričakujem, da to na igrišču to tudi potrdijo."

Glede na precejšnjo kakovostno razliko med posadkama gre pričakovati, da bo trener Mihevc tokrat namenil večjo minutažo tudi mladim domačim košarkarjem.

I. V.