Igor Teršar s sklada na ministrstvo

13.1.2017 | 10:45

Igor Teršar (Foto: I. V.)

Trebnje - Na včerajšnji redni seji je vlada imenovala Trebanjca Igorja Teršarja, dolgoletnega direktorja Javnega sklada za kulturne dejavnosti za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo. Igor Teršar bo delo vršilca dolžnosti nastopil 16. januarja in bo to delo opravljal do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev, je zapisano v zapisniku včerajšnje seje vlade.

Igor Teršar je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani leta 1991. Podiplomski študij je nadaljeval na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in leta 2007 magistriral z nalogo Decentralizacija, razdržavljenje in privatizacija na področju kulturnih dejavnosti. Med leti 2002 in 2016 je opravljal funkcijo direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Bil je član programskega sveta RS v Forumu slovanskih kultur, član programskega odbora Unesca za področje kulturne dediščine, predsednik Upravnega odbora društva Rastoča knjiga in član več mednarodnih organizacij. Sodeloval je pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih in spodbujal mednarodne izmenjave umetnikov. Je dober poznavalec zakonodaje in procesov na področju kulture, so zapisali v obrazložitvi imenovanja Igorja Teršarja za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost.

I. V.