Z vlaka kradli lesne brikete

13.1.2017 | 13:30

Lesni peleti - ilustrativna fotografija (Foto: Marjan Grah)

Novo mesto - Mraz je v zadnjih dneh očitno vplival tudi na navade naših lopovov. Tako si lahko razlagamo početje četverice, ki sta jo zalotila policista Policijske postaje Novo mesto, ko sta včeraj v poznih večernih urah pri železniški postaji. Opazila sta sumljive neznance, ki so prenašali večje škatle, ki so jih, ko so opazili policiste, odvrgli v bližnji zabojnik. Policista sta ugotovila, da so osumljenci iz tovornega vagona kradli zaboje z lesnimi briketi. Četverico bodo zaradi tatvine ovadili.

Na delovišču v Šmarjeti je v noči na 12. januar nekdo vlomil v rezervoar delovnega stroja. Iztočil in odtujil je okoli 100 litrov goriva.

Iz kleti stanovanjskega bloka na Seidlovi cesti v Novem mestu je nekdo odtujil kolo znamke Merida. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

PIJAN ŠTRAJAL PO CESTI

Policisti Policijske postaje Novo mesto so v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil nezanesljivo in ogrožal ostale udeležence v prometu. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligramov alkohola, so prepovedali nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

I. V.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 54m nazaj Oceni kranjsterdam "Tako si lahko razlagamo početje četverice, ki sta jo zalotila policista Policijske postaje Novo mesto, ko sta včeraj v poznih večernih urah pri železniški postaji. " A to je neka nova novinarsk slovesnki dialekta? Preglej samo prijavljene komentatorje