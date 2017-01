V gozdu našel motorista, ki se je ponesrečil ponoči

13.1.2017 | 19:15

Brežice, Novo mesto - Ob 9.36 je pri naselju Gornji Lenart, občina Brežice, v gozdu občan našel motorista, ki je ponoči padel in se poškodoval. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Ob 9.43 sta na Cesti 4. julija v Krškem trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško so proti naletno in proti požarno zavarovali kraj nesreče, usmerjali promet do prihoda policistov, odstranili vozili s cestišča in počistili cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 13.48 sta v naselju Krmelj, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja na vozilih. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Požari v objektih

Ob 14.38 so v naselju Velika Dolina, občina Brežice, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Velika Dolina in Obrežje so požar pogasili, pregledali okolico dimnika in očistili kurilno napravo.

Snegolom

Ob 17.23 je na cesti Bukošek–Župelevec, občina Brežice, podrto drevo oviralo promet. Posredovali so delavci cestnega podjetja, ki so drevo razžagali in umaknili s cestišča.

Obvestila in ostale aktivnosti

V Regijskem centru za obveščanje Brežice so v preteklih 12-ih urah posredovali šest pozivov za nujno medicinsko pomoč.

Kostak d.d. poziva vse uporabnike pitne vode v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, da zaradi daljšega obdobja nizkih temperatur in zmrzali, preverijo vodovodne inštalacije. Posledice zmrzali so lahko pokanje vodomerov in posledično puščanje vode. Zato lahko prihaja do motene ali prekinjene oskrbe s pitno vodo. V primeru najdene okvare nemudoma obvestite pristojne.

Poplave, poplave meteorne vode

Ob 13.04 je v Gradacu, občina Metlika, meteorna voda ogrožala proizvodne prostore podjetja. Gasilci PGD Gradac so s potopnimi črpalkami prečrpali vodo in očistili zamašene jaške.

Ob 13.32 je meteorna voda poplavila križišče na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki. Delavci cestnega podjetja so očistili jaške, da je voda odtekla in očistili cestišče.

Ob 14.15 je v Šukljetovi ulici v Novem mestu zaradi zamašenih jaškov meteorna voda ogrožala dve stanovanjski hiši. Delavci cestnega podjetja so očistili jaške in cestišče.

Motnje, omejitve, prekinitve ...



Ob 17.24 je na področju občine Škocjan in Šentjerneja prišlo do izpada daljnovoda.

Brez napetosti je ostalo 40 transformacijskih postaj. Dežurni delavci Elektra Ljubljana napako odpravljajo.