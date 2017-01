Kužnik, Šiška, Kastrati ... za 110:56

13.1.2017 | 20:00

Klemen Kužnik se je tokrat izkazal s 17 točkami ob kar 68-odstotni učinkovitosti ter temu dodal tri skoke in štiri asistence. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so nocoj v 14. krogu domačega prvenstva končno jasno pokazali, kakšna je dejansko razlika med najboljšimi in najslabšimi moštvi slovenske lige in s 54 točkami razlike ugnali zadnjeuvrščene Škofjeločane, pomemben delež pri visoki zmagi pa so imeli tudi obetavna mlada novomeška košarkarja Kužnik s 17 in Šiška s 13 doseženimi točkami, najboljši strelec tekme pa je bil Erjon Kastrati s kar 24 točkami.

Novomeščani so brez težav prišli do pričakovane zmage, 12. v sezoni, s katero ostajajo v družbi najboljših na lestvici. Dolenjci tekmecem, ki na zadnjem mestu ostajajo pri vsega zmagi, niso pustili nikakršnih možnosti za ugodnejši razplet, v zadnji četrtini pa so jih povsem dotolkli ter slavili s kar 54 točkami razlike.

Novomeški košarkarji so pot k pričakovani zmagi začeli tlakovati že v prvi četrtini, ki so jo gladko dobili, vodili pa so tudi že z 22:5. V drugih desetih minutah so se gosti sicer približali na 26:20 in 28:22, toda večinoma so Dolenjci, ki so prevladovali v skokih (v prvem polčasu so jih zbrali 25, Škofjeločani pa deset manj), tekmecem bežali za dvomestno število točk, v drugi polčas pa šli s prednostjo + 14.

V tretji četrtini so Novomeščani le še potrdili premoč, za najvišjo dotedanjo prednost je 3:19 minute pred koncem tretjega dela igre poskrbel Matic Šiška s trojko, po kateri je Krka vodila že s praktično neulovljivimi 22 točkami prednosti (67:45), še točko več naskoka pa so nesli v zadnjih deset minut, ki so tako bile zgolj formalnost. V teh so z delnim izidom 25:0 najprej prišli do prednosti 105:53, na koncu pa je Klemen Kužnik zadel še trojko za končnih 110:56.

Krka bo v 15. krogu v sredo gostovala pri Sixtu Primorski, LTH Castings pa bo dan prej v vnaprej odigrani tekmi 20. kroga gostoval pri Union Olimpiji.

I. V./STA