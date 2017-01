Nekaj težav zaradi snegoloma

14.1.2017 | 07:45

Obilnejše sneženje je povzročilo nekaj težav v prometu. O snegolomu predvsem poročajo iz Posavja: sinoči so tako veje, ki so popustile pod težo snega, ovirale promet na cesti Kapele – Jereslavec, Velike Malence – Dolenja Pirošica in v bližini naselja Župelevec, v vseh treh primerih pa so ukrepali delavci cestnega podjetja.

Ti so bili na terenu tudi ponoči, saj se je nekaj pred 2. uro podrlo drevo v naselju Slap in okoli 3,.45 še na Bizeljski cesti na Bizeljskem, drevesi so s ceste umaknili dežurni delavci cestnega podjetja.

V nesreči tri vozila

O snegolomu pa dežurni v novomeškem ReCO ne poročajo. Sinoči po 20. uri so na zasneženem križišču Seidlove ceste in Koštialove ulice v Novem mestu trčila tri osebna vozila. Gasilci GRC Novo mesto so do prihoda policistov zavarovali kraj dogodka in usmerjali promet. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Nekaj pred 17, uro so v Čudnem selu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika in dimnik ter ga očistili.

Davi po 5. uri pa so v Selih pri Šentjerneju gasilci PGD Šentjernej s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri je na tleh ležal bolan starejši moški. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so obolelo osebo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. M.