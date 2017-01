Nova vinska kraljica Slovenije je Maja Žibert iz Šentruperta

14.1.2017 | 08:00

Vinska kraljica leta 2017 je postala Maja Žibert (Foto: Pomurski sejem)

Majo so za cvičkovo princeso okronali na 42. Tednu cvička leta 2014 v Kostanjevici na Krki (Foto: T.J.G., arhiv DL)

Radenci, Šentrupert - V Radencih so sinoči okronali 21. vinsko kraljico Slovenije, to je postala Maja Žibert iz Šentruperta, ki bo letos združevala slovenske vinorodne dežele, vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino doma in po svetu.

Novo vinsko kraljico je po poročanju STA ob pomoči predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca okronal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan in ob tem poudaril, da opravlja vinska kraljica veliko pomembnih stvari za vinogradništvo in vinarstvo, pa tudi za državo.

Židan je spomnil, da pridelamo letno v Sloveniji med 70 in 100 milijoni litrov zelo dobrega vina, kar je v svetovnem merilu 0,3 odstotka, vendar pa imamo zelo dobra vina, med slovenskimi vinarji pa je zaradi uspešne prodaje na tujih trgih veliko optimizma.

"V zadnjih petih letih pa je uspelo neverjetno, prodaja našega vina se je namreč podvojila, to pa je tudi edina prava usmeritev. Ker pa količine ne moremo povečevati, lahko kakovost in odličnost pravično cenovno ovrednotimo in ob optimističnem razpoloženju, ki je v Sloveniji nasploh potrebno, se lahko počutimo kot zmagovalci," je povedal minister.

Nova vinska kraljica je v nagovoru poudarila, da se bo trudila nadaljevati uspešno poslanstvo predhodnic in ministru zagotovila tudi podporo vinogradnikov pri boju za slovenski teran, za vino kraljice pa si je izbrala modro suho vino frankinjo premium, letnik 2015, Vinske kleti Krško.

Maja Žibert je po navedbah STA stara 23 let, rojena v Novem mestu, po izobrazbi diplomantka turizma in nadaljuje študij v 2. letniku magistrskega študija turizma na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah, prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, članica več društev, turističnih, kulturnih in prostovoljnih skupin, večkratna prostovoljka na mednarodnih prostovoljskih misijah ter aktivna pevka v glasbeni skupini Lilith. Seveda jo bomo podrobneje predstavili tudi v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. M.