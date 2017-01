V Šentjerneju kmalu 130 novih delovnih mest

14.1.2017 | 10:05

Šentjernejski občinski svetniki. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Občinski svetniki so na zadnji seji po hitrem postopku obravnavali in sprejeli predlog obvezne razlage Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko storitvene cone Sejmišče, ki ga je občina sprejela leta 2005 in nato dvakrat dopolnila. V območju, ki je veliko 4,8 hektara in je razdeljeno na štiri ureditvene enote, se nameravata v del, namenjen proizvodnim, skladiščnim in poslovnim dejavnostim, preseliti oz. širiti dva investitorja: domači Eltas, proizvodnja membranskih tipkovnic, ter Caviar Biosistemi d.o.o., ki ima ravno tako sedež v Šentjerneju.

Kot je povedal župan Radko Luzar, je bil sprejem obvezne razlage odloka obema investitorjema, ki sta zemljišče kupila od Župnijskega urada Šentjernej, občina pa mora urediti infrastrukturo, nujen za pridobitev gradbenega dovoljenja. Eltas sedaj domuje v odkupljenih prostorih podjetja Arex in se želi preseliti ter imeti možnost širitve dejavnosti, na novo pa se načrtuje proizvodni objekt za predelavo rib Caviar Biosistemi. Svetniki, ki sicer podpirajo gospodarski razvoj občine in prihod novih investitorjev ter posledično nova delovna mesta, so bili malce skeptični le do Caviarja.

Kot je povedal predsednik Komisije za okolje in prostor Albert Pavlič, ne želijo, da bi se morda z njim ponovila zgodba Cerod 2 oz. problemi s smradom, na kar marsikdo pomisli ob predelavi rib. »Smo za investicije, treba je le pravočasno zaščititi občane, izvedeti prednosti in slabosti tega projekta, ter od investitorja dobiti zagotovila, da bo ta dejavnost potekala v redu,« je menil Pavlič. Peter Cvelbar varovalko vidi v tem, da je občina stranka v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, podobno pa meni tudi Janez Selak, ki je spomnil na okoljevarstveno dovoljenje, ki je potrebno za gradbeno dovoljenje, in bo garant, da bo dejavnost okolju neškodljiva.

Za šentjernejsko dolino bosta investiciji veliki pridobitvi. Kot pravi direktor občinske uprave Samo Hudoklin, po navedbah investitorjev naj bi bilo v Caviarju 80 novih delovnih mest, v primeru Eltas pa 50, "kar bi za Šentjernej veliko pomenilo. Podjetji sta trenutno v fazi pridobivanja projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje."

L. Markelj