Zapadlo okoli 15 cm snega

14.1.2017 | 09:00

Današnja zimska idila nad Novim mestom (Foto: M. M.)

Gače danes zjutraj (vir fotografije: spletna kamera na smučišču)

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in večino države je pobelil sneg. V Beli krajini in na Dolenjskem je od včerajšnjega popoldneva zapadlo več kot 15 cm snega, nekoliko manj tudi v Posavju, današnje jutranje temperature pa se gibljejo med -2 in -1 st. Celzija.

Vreme naj bi se danes in jutri postopno umirilo, prihodnji teden pa bodo temperature znova nižje in obetajo se nove padavine.

Danes se bo tako delno razjasnilo, le na vzhodu bo še sprva pretežno oblačno, čez dan bo ponekod zapihal zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -13 do -6, najvišje dnevne pa podobne današnjim.

V ponedeljek bo oblačno in mrzlo. Ponekod bo občasno rahlo snežilo. V torek bo pretežno oblačno, na jugu bo še naletaval sneg.

Smučišče na Gačah vabi k obisku, trenutno obratujejo naprave Gače 1 in Medo, čez dan naj bi zagnali tudi vlečnico Bis.

M. M.