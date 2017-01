FOTO: Svastike pod Šmihelskim mostom

14.1.2017 | 11:15

Na neprimerne grafite nas je opozoril bralec iz Novega mesta. Na občini so pojasnili, da so naročili njihovo odstranitev.

Na Loki pa so nepridipravi polomili rampo pri igriščih. Zamenjali naj bi jo v kratkem.

Novo mesto - »Pod Šmihelskim mostom v Novem mestu je že dalj časa narisanih nekaj nacistični svastik, za katere vedo na občini, policiji in pri vas na Dolenskem listu. Prosim, da se čim prej dogovorite, kdo bo poskrbel za njihovo odstranitev,« nam je pisal bralec iz Novega mesta. Dodal je, da so neprimerni grafiti pod mostom vidni na sprehajališču Pimičeve Julije (med interno bolnišnico in lekarno ter nakupovalnim centrom Tuš) že skoraj dva meseca.

Kot prikazujejo posnetki, je tam dejansko več nacističnih simbolov, tudi napis, da 'islam ni dobrodošel', nekaj pa se jih nanaša na Sebastjana Šeremeta iz AKC Sokolc, sicer pa, spomnimo, so se tovrstni grafiti večkrat znašli tudi na pročelju Narodnega doma.

»Odstranitev grafitov je naročena in se bo izvedla v prihodnjih dneh, takoj, ko bo vreme dopuščalo,« so se po našem poizvedovanju odzvali v novomeški občini.

Z grafiti je popisan tudi del Šmihelskega mostu na Loki, kjer pa smo v tem tednu opazili, da je nekdo polomil rampo med tamkajšnjimi igrišči. S športnim parkom Loka sicer upravlja Zavod Novo mesto, na občini pa so pojasnili, da naj bi jo zamenjali v kratkem.

Če imate kakšno kritiko tudi iz svojega kraja, nam lahko to sporočite na e-naslov spletno.urednistvo@dol-list.si in poiskali bomo odgovore.

Tekst in foto: M. M.

Komentarji (2)

ive
Kaj ne razumete, to so umetniške inštalacije, kot naprimer sežig strunjanskega križa ali kaj podobnega...

Jan
Rdeče zvezde pa bralca iz Novega mesta ne motijo?