14.1.2017 | 18:30

Sodeč po poročilih ReCO Novo mesto in Brežice, je dan minil razmeroma mirno, nekaj težav je bilo v prometu ter z vodo in električno energijo.

Že dopoldne je v ulici Cesta oktobrskih žrtev v Šentjerneju počila vodovodna cev v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Šentjernej so zaprli ventil, vodo prečrpali in očistili prostore. Gasilci PGD Sevnica pa so zaradi podobne zadeve pred 7. uro posredovali na Blanci, kjer so zaradi izteka vode v stanovanjskem objektu zaprli vodovodni ventil.

Okoli 9. ure je pri kraju Ravni (občina Krško) pretrgan telekomunikacijski kabel oviral promet. Poškodbo so odpravili dežurni delavci Telekom Slovenije. Podobno se je zgodilo in rešilo uro in pol kasneje še na lokalni cesti Brezje pri Bojsnem – Pišece.

Dopoldne je v kraju Breg (občina Sevnica) podrto drevo ogrožalo gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Breg so odstranili drevo in pokrili deset kvadratnih metrov strehe z opeko in folijo.

Pred 13. uro so brez električne energije ostala gospodinjstva na območju naselij Globoko, Mali vrh in Pišece v občini Brežice. Okvaro so odpravili delavci podjetja Elektro Celje. Že kmalu po 12. uro se je podobno zgodilo na območju občine Dolenjske Toplice, in sicer zaradi pretrganih vodnikov. Dežurni delavci Elektro Ljubljana so napako odpravili.

