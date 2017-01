Samo tri stopinje je imela Krka

14.1.2017 | 21:00

Pravijo, da jih ni zeblo. (Foto: I. Vidmar)

Anita Pajtler

Milan Modic je s 96 potopi lanski rekorder novomeškega Kluba za podvodne aktivnosti.

Novo mesto - Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je danes opoldne pripravil že 23. tradicionalno uradno otvoritev potapljaške sezone v Sloveniji in s tem v mrzlo Krko, ki je imela tokrat le tri stopinje, kar pa dobro opremljenih podvodnih mož v tako imenovanih suhih oblekah ni prepričalo, da ne bi sorazmerno množično zaplavali pod gladino in med enaindvajsetimi potapljači, ki so se danes potopili v Krko, ni bilo nikogar, ki bi se kaj posebej pritoževal zaradi mraza.

Morda je k temu precej pripomoglo tudi prijetno vzdušje, ki ga znajo pripraviti novomeški potapljači, ki so z zajtrkom, kavo, čajem, kuhanim vinom in različnim pecivom od potice do buhteljnov pričakali goste, ki so prišli iz Kočevja, Trebnjega, Krškega, Ljubljane, Bleda, Trbovelj pa tudi iz tujine - iz Karlovca in Duge Rese. Srečanje ob začetku sezone, ki ga podpira tudi Slovenska potapljaška zveza, je priložnost, da se slovenski potapljači v prijetni družbi pohvalijo z lanskimi podvigi, drug drugemu predstavijo, kje vse se kanijo potapljati letos, in dogovorijo tudi za morebitne skupne akcije. Vseh udeležencev akcije je bilo 84.

Predsednica novomeškega kluba Anita Pajtler je lahko zadovoljna nad doseženim v lanski sezoni. Člani kluba so opravili skupno 800 potopov, narašča število potopov v Krki in Kolpi, med večjimi klubskimi akcijami pa prva dama kluba izpostavlja tradicionalne akcije, kot so januarska otvoritev sezone in septembrska ekološka akcija ter prvomajski potapljaški tabor, ki so ga tokrat pripravil v Puli in se v sklopu tabora potapljali tudi na Brionih, na tečaju so v klub dobili pet novih potapljačev, pripravili so več skupnih potopov, med drugim tudi na Pašmanu in jeseni na taboru na Krku, pripravili so dneve odprtih vrat in nanje povabili otroke iz novomeških vrtcev, ki so jim pokazali potapljaško opremo, film o potapljanju, potapljača sta jim demonstrirala potop in jim iz vode prinesla darilo, podučili pa so jih tudi o ekološkem odnosu do reke, ki ga bodo otroci, ki znajo biti najboljši učitelji, zagotovo prenesli tudi na starše.

Precej dejavna je bila lani tudi skupina potapljačev iz kluba, ki delujejo v okviru Podvodne reševalne službe. Udeležili so se spomladanskega izobraževanja na Pagu, imeli skupne vaje s krškimi in kočevskimi reševalci ter sodelovali pri varovanju več prireditev na in ob vodi, med drugim tudi na skokih v Krko.

Ne gre spregledati tudi niza sredinih predavanj in potopisnih večerov o človeški ribici, Galapagosu, Visu, Pagu, Korziki, skupaj z jamarskim klubom Krka so pripravili predavanje Cirila Mlinarja Cica in predstavitev njegove nove knjige Podvodje, gostili so tudi dolgoletnega voditelja oddaje Med valovi Andreja Natlačna in uveljavljenega fotografa Andreja Vojeta.

Tudi letošnjih načrtov ni malo. Poleg vseh običajnih akcij in tečaja načrtujejo potapljaško ekskurzijo na Češko, organizacijo več potopov v avstrijskih jezerih, razstavo podvodne fotografije v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju, predsednica Anita Pajtler pa med drugim načrtuje tudi srečanje in pogovorni večer z nekdanjimi člani, ki so klub gradili v sedemdesetih in osemdesetih letih minulega stoletja.

I. Vidmar

