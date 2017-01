Med hitrimi bralci tudi novomeške dijakinje

Murska Sobota, Novo mesto - Na Osnovni šoli III v Murski Soboti je včeraj v organizaciji Univerzuma Minerva potekalo 3. državno prvenstvo v hitrem branju. Na državnem tekmovanju, ki je tokrat prvič potekalo v pomurski regiji, je tekmovalo 58 tekmovalcev, kar več kot tretjina tekmovalcev pa je brala s hitrostjo nad 1000 besed na minuto, med njimi tudi dve dijakinji Gimnazije Novo mesto.

Lani se je na državno tekmovanje prijavilo 211, letos pa 260 tekmovalcev iz MemoŠOL, uvrstilo se je, lani 36, letos pa 66 tekmovalcev iz cele Slovenije. Hitri bralci so tekmovali v branju treh člankov, ki so bili tematsko zelo različni in so zahtevali visoko stopnjo koncentracije. Tekmovalci so morali članke prebrati v hitrem tempu in kasneje dogovoriti na zastavljena vprašanja. Seštevek rezultatov hitrosti branja in odstotek obnove sta dala končni rezultat, po katerem so se razvrstili tekmovalci.Tekmovanje je komplementarno tekmovanju Svetovne organizacije miselnih športov, v sklopu katere potekajo svetovna prvenstva v hitremu branju in tekmovanja v pomnjenju ter državno prvenstvo v pomnjenju memoriada®.

Kot sporočajo iz Univerzuma Minerva, so bralci dosegali izjemne bralne rezultate. Izstopal je rezultat juniorke 13-letne nove stare državne rekorderka Brine Poropat iz Osnovne šole Tabor 1 Maribor, ki je brala s hitrostjo 3928 besed na minuto in popravila svoj lanskoletni absolutni državni rekord 1874 besed na minuto. V kategoriji otroci je slavila 12-letna Raja Novak iz OŠ Fokovci, ki je imela povprečno hitrost branja z razumevanjem 1540 besed na minuto, v kategoriji odrasli pa je najhitreje brala učiteljica iz Osnovne šole Dramlje Andreja Črešnar, ki je brala s hitrostjo 510 besed na minuto.

Eva Novak iz Gimnazije Novo mesto je s 1160 prebranimi besedami na minuto osvojila tretje mesto v kategoriji juniorji, novomeški dijakinji Laura Iskra in Ana Čuk pa sta osvojili drugo in tretje mesto v kategoriji odrasli. Laura je s 502 prebranimi besedami na minuto osvojila drugo, Ana pa s prebranimi 437 besedami na minuto tretje mesto.

Do letos je uspelo prag branja 1000 besed na minuto (povprečen bralec bere s hitrostjo 250 besed na minuto) preseči le trem tekmovalcem, letos pa je bilo takšnih kar 21 tekmovalk in tekmovalcev. Iz Gimnazije Novo mesto je poleg Eve Novak brala s hitrostjo preko tisoč besed na minuto tudi Ines Karažija.

