Belokranjski študenti o neodvisni in avtonomni Beli krajini

15.1.2017 | 20:15

Semič - Nekdanjim in sedanjim belokranjskim študentom veliko pomeni 15. januar 1963, ko so se belokranjski študenti odcepili od Društva novomeških študentov. Zato so člani Kluba belokranjskih študentov v Črnomlju lani prvič pripravili prireditev v spomin na ta dan pred 54 leti. Letos pa so obeležili obletnico v Kulturnem centru Semič.

Prireditvi so dali zgovoren naslov Avtonomija. Gledališka skupina KBŠ je prikazala razmere v Beli krajini ter odcepitev Bele krajine, ki je tako postala samostojna in avtonomna regija. Šlo je za satirično igro, v kateri pa je bilo veliko resnice.

Svoj pogled na aktualne razmere so predstavili predstavnik upokojencev gospod Mihelič (igral ga je Jan Hudelja), predstavnica Zavoda za zaposlovanje Škofova (Mateja Vukšinič), Belokranjec, ki je pustil službo v Ljubljani gospod Starašinič (Rok Babič), novinarka, ki jo je zaigrala Nina Prešeren ter direktor Razvojno-informacijskega centra Bela krajina Peter Črnič, ki je »igral« kar samega sebe. Iz Ljubljane sta se oglasila nekdanji minister in profesor na FDV Igor Lukšič ter urednica na RTV Slovenija Ilinka Todorovski. Scenarij za igro je napisala Nastasja Schweiger. Prisotne pa je pozdravil predsednik KBŠ Jure Kuhar, ki je med drugim dejal, da je Bela krajina polna bogastva in priložnosti, a tisti, ki bodo okrog hodili z zaprtimi očmi in srci, tega ne bodo videli.

Na večeru, ki so ga s petjem in glasbo popestrili člani Folklorne skupine Dragatuš, so pripravili tudi plebiscit za odcepitev Bele krajine od Slovenije. Udeležba je bila 90,8 odst., za odcepitev pa je glasovalo 88,5 odst. ljudi. Sicer pa je prireditev izzvenela kot poziv Belokranjcem, naj bodo povezani in naj sodelujejo med seboj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni abecedarij deklaracija o neodvisnosti in nedotakljivosti AP Bela krajina le v lektoriranju, naslednji teden se objavlja uradno neprečiščeno besedilo v Ur. listu...sledi implementacija na terenu.. Preglej samo prijavljene komentatorje