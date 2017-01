Prijazni do narave, prijatelji med seboj

15.1.2017 | 17:30

Kostanjevica na Krki - Društvo Terra Vera iz Kostanjevice na Krki vstopa v pravkar začeto leto z ugodno statistiko o lanskih dejavnostih. Eden od večjih dogodkov je bila mednarodna izmenjava, ki je v okviru društva v juliju potekala v Kostanjevici na Krki. Tja so prišli udeleženci iz Španije, Portugalske, Madžarske in Slovenije, po pet iz vsake od teh držav. »Program je obsegal delavnice o trajnostnem vrtnarjenju, o lokalni pridelavi hrane in o samooskrbi,« kot sta pojasnila Jakob Gašpir in Inēs Grilo.

Omenjena vrtnarska delavnica je bila dovolj privlačna vsebina tudi za domačine, saj so nekateri od teh skupaj z udeleženci izmenjave sodelovali pri sajenju. Celo več. To vrtnarjenje je zrahljalo medgeneracijske meje, saj so prišli na vrtnarjenje častilci tega opravila od najstnikov do 40-letnikov.

Organizatorji izmenjave so poskrbeli še za eno presenečenje. Delili so namreč t. i. semenske bombe.

Tako praktično delo so dodali k delavnicam, v katerih so se na izmenjavi pogovarjali o biološki zaščiti rastlin, tej tako pomembni, a v široki javnosti in v »industrijskem« kmetijstvu zapostavljeni ali celo nezaželeni temi. Organizatorji izmenjave so s tako vsebino pač dodali zrnce v ozaveščanju o nujnosti trajnostnega in sonaravnega razvoja.

Delavnice so izvedli tudi z zunanjimi sodelavci. Kot mentorji delavnic so nastopili tudi posamezni udeleženci, ki so poznavalci posameznih področij.

Udeleženci izmenjave so ugotavljali glede samooskrbe na območju, kjer je izmenjava potekala, da je zanjo še veliko možnosti. Obiski in pogovori na terenu so pokazali, da večina domačinov v povprečju ravna enako: nekaj prideluje doma in nekaj kupi v trgovini.

Izmenjavo so si ne samo udeleženci ampak tudi vsaj nekateri domačini zapomnili tudi po svojevrstni akciji na ulici. Na ulici so člani skupnosti, ki jo je spletla izmenjava, ponujali čaj, in sicer čaj iz zelišč, kot to pritiče projektu, ki se osredotoča na naravo, naravno in to zagovarja kot vrednoto – in omenjena izmenjava je poudarjala to. Omenjeni čaj na ulici je nekoliko zmotilo vreme, ki je bilo manj primerno za sprehode, kar je imelo za posledico malo ljudi na kostanjeviških ulicah in tako malo pokuševalcev zeliščnega čaja, narejenega po mednarodni recepturi iskrenih zagovornikov naravnega. Toda tisti, ki so jim »kuharji« čaja ponudili napitek, so sprejeli komunikacijo in čaj pili z navdušenjem.

Ko govorimo o dobrih odzivih in navdušenju, velja omeniti tudi mnenja nekaterih izmed udeležencev. »Izmenjava je bila pestra in raznolika, z dovolj prostora za diskusijo med participanti za izmenjavo izkušenj o lokalni pridelavi hrane in samooskrbi. Bilo je zanimivo prisluhniti mnenju tistih, ki ne živijo na deželi, a kljub temu vidijo alternativne perspektive v samooskrbni pridelavi hrane. Slovenija je čudovita dežela, skupnost Kostanjevice na Krki pa zelo gostoljubna in prijazna,« je povedala udeleženka iz Madžarske.

»Izmenjava je bila zelo dobro doživetje opazovanja raznolikosti okolja in izmenjave različnih vedenj in znanj iz bolj ekološkega poljedelstva. Slovenija ima res lepo in zeleno pokrajino in izgleda, da imajo ljudje dobre pogoje za kvalitetno življenje,« je mnenje iz Portugalska.

»Ta izmenjava ni bila le priložnost za spoznavanje novih ljudi iz drugih držav, temveč tudi za nove znance iz domovine ter vzpostavitev prijateljskih odnosov z njimi, ki bodo služili za nadaljevanje novih projektov. Kostanjevica na Krki je čudovit kraj, s prav posebnimi in zelo ugodnimi pogoji za takšne in podobne izmenjave, kdo ve, morda se bodo v prihodnosti sorodne izmenjave tu dogajale še bolj pogosto,« je slovenski vtis z izmenjave.

»Četudi smo morali prepotovati mnogo kilometrov, da smo dospeli v Kostanjevico, se je bilo vredno vsake minute popotovanja. Slovenija je krasna zelena deželica z ugodnim vremenom in klimo, Kostanjevica pa je mali paradiž. Zelo smo hvaležni, da smo bili del te izmenjave in za poznanstva, ki smo jih med tem stkali,« je povedala španska udeleženka.

S finančno podporo je izmenjavo omogočil, kot sta pojasnila Jakob Gašpir in Inēs Grilo, evropski program Erasmus+, ki je udeleženkam in udeležencem iz štirih držav kril stroške potovanj, nastanitev ter prehrano. »Zahvala gre tudi Zavodu za razvoj mobilnosti mladih - MOVIT, ki promovira mednarodne in multikulturne priložnosti za mlade iz cele Evrope, da prihajajo v Slovenijo razvijati svoje kompetence z orodji neformalnega in priložnostnega učenja v mladinskem delu,« je poudaril Gašpir in dodal: »Še dobro, da imamo šolo v Kostanjevici na Krki, da smo bili v njej nastanjeni in da smo kuhali. Hvaležni smo ji za to odprtost.«

V naši galeriji je nekaj fotografskih utrinkov z izmenjave.

M. L.

Galerija