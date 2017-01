Vozilo zapeljalo s ceste; Preverite vodovodne inštalacije

15.1.2017 | 18:35

Ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 9.14 so gasilci PGD Sevnica nudili tehnično pomoč vlečni službi pri izvleki vozila, ki je v ulici Cesta na grad v Sevnici zapeljalo s ceste. Poškodovanih ni bilo.

Zmrzal lahko poškoduje vodovodno napeljavo

Zaradi daljšega obdobja nizkih temperatur in zmrzali Kostak Krško poziva vse uporabnike, da preverijo vodovodne inštalacije. Posledice zmrzali so lahko poškodbe vodomerov in posledično puščanje vode. Zato lahko prihaja do motene ali prekinjene oskrbe s pitno vodo. Če najdete okvaro, jih nemudoma obvestite na telefonsko številko 051 686-301.

M. L.-S.