Pričakovan poraz jih je pribil na dno

15.1.2017 | 20:30

Vrnitev Marka Lukovića (na sliki s tekme proti Crveni zvezdi v Novem mestu) po poškodbi v moštvo ni dovolj, da bi Krka prekinila niz porazov.

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so popoldne v Beogradu po pričakovanju izgubili z v jadranski ligi to sezono še neporaženo Crveno zvezdo z 62:79, kar je njihov že deseti zaporedni poraz, ki jih je postavil na zadnje mesto, ki si ga deli z Mego in MZT Skopje, ki ju je v prvem delu premagala.

Krka je v Beograd prišla oslabljena, saj sta doma ostala obolela Rebec in Čebular, kar je izvrstnim Beograjčanom, ki so že po prvi četrtini vodili s 24:14 in odšli na odmor na polovici tekme s 17 točkami prednosti, še olajšalo delo. Tudi tokrat je bil v Krkini vrsti najboljši Marko Luković, ki je dosegel 20 točk, 6 skokov in eno asistenco.

V naslednjem krogu Krka čaka še ena težka tekma proti moštvu z vrha lestvice - v nedeljo ob 21. uri s tretjeuvrščeno Cedevito, pred tem pa se bodo novomeški košarkarji v sredo v domačem prvenstvu v gosteh pomerili s Primorsko.

Crvena zvezda : Krka 79:62 (24:14, 45:28, 58:42)

Crvena zvezda: Wolters 9, Thompson 6 (2:2), Dangubić 13 (2:2), Mitrović 7 (1:4), Lazić 7 (4:4), Dobrić 4 (2:2), Simonović 11, Jenkins 3, Gudurić 8 (2:2), Jović 2, Bjelica 9 (2:2).

Krka: Curry 5, Kastrati 9 (5:6), Rojc 7 (3:4), Kužnik 3, Jukić 2 (2:2), Dimec 6, Ritlop 2, Bunić 2, Elliott 6 (2:2), Luković 20 (4:5).

Prosti meti: Crvena zvezda 15:18, Krka 16:19.

Met za tri točke: Crvena zvezda 10:22 (Simonović 3, Dangubić 3, Wolters, Lazić, Jenkins, Bjelica), Krka 6:20 (Luković 4, Kužnik, Curry).

Osebne napake: Crvena zvezda 20, Krka 18.

Lestvica: 1. Crvena zvezda 36, 2. Partizan 31, 3. Cedevita 31, 4. Budućnost 31, 5. Cibona 29, 6. Igokea 27, 7. Union Olimpija 24, 8. Karpoš Sokoli 24, 9. Zadar 24, 10. Mornar 23, 11. FMP 23, 12. Mega Leks 23, 13. MZT Skopje 23, 14. Krka 23.

I. Vidmar