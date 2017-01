Policisti nad uporabo mobilnikov

16.1.2017 | 09:10

Uporaba mobilnega telefona za volanom pomembno zmanjša zbranost voznika, opozarjajo policisti. V preventivni akciji s sloganom Vozimo pametno! bodo zato od danes do 29. januarja še zlasti pozorni na morebitno uporabo mobilnikov in drugih naprav in opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje.

Vozniki lahko zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo spregledajo drugega udeleženca v prometu ali pomembno prometno signalizacijo, zato se ne odzovejo pravočasno na razmere v prometu. Pogosto pa povzročajo tudi zastoje v prometu, opozarja policija.

Policisti opažajo, da se uporaba naprav, ki zmanjšujejo vidno in slušno zaznavanje med vožnjo, povečuje. Po anketi agencije za varnost prometa, v kateri je sodelovalo 1000 voznikov, telefone uporablja med vožnjo kar 75 odstotkov voznikov. Tri četrtine jih telefonira, ena tretjina jih pregleduje socialna omrežja in skoraj desetina jih uporablja telefon za poslušanje glasbe ali navigacijo, poroča STA.

Sedem odstotkov si jih dela denimo opomnike in beležke, pet odstotkov jih brska po spletnih straneh, tri odstotke pa jih uporablja mobilne aplikacije.

Slovenska zakonodaja dovoljuje telefoniranje med vožnjo, če je v vozilo vgrajena naprava za prostoročno telefoniranje. Kljub temu na policiji odsvetujejo uporabo telefona med vožnjo. "Vožnja je aktivnost, ki ji moramo nameniti vso pozornost," so poudarili.

Kdor mora nujno uporabiti telefon, naj ustavi na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljuje šele po pogovoru, svetujejo.

Tudi kolesarjem in pešcem odsvetujejo uporabo mobilnih telefonov. Še posebej nevarna je uporaba mobitela med vožnjo s kolesom, ker otežuje vožnjo in zaviranje.

Policisti so lani zabeležili skupno 14.288 kršitev zaradi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšuje voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Pri tem je bilo 13.830 voznikov motornih vozil in 458 voznikov, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja, denimo kolesarji.

Na slovenskih cestah je sicer lani umrlo 129 ljudi, kar je devet več kot leto prej.

J. S.