Novomeščani ostajajo neporaženi

16.1.2017 | 11:20

(Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Oči slovenske namiznoteniške javnosti so bile v 11. krogu usmerjene v Mursko Soboto, kamor je v soboto v goste prišla v ligi še neporažena ekipa iz Novega mesta. Zapisati je treba, da so domačini pričakovali prvi poraz Dolenjcev, a je igra vseeno stekla tako, kot so jo načrtovali v NTK Krka Novo mesto.

Kot so sporočili iz novomeškega kluba, sta najprej sta mizico stopila Damjan Zelko in Tilen Cvetko. To je bilo srečanje, ki je napovedovalo, da bo zmagalo moštvo z boljšimi živci. Povedel je Zelko, zadnje tri sete pa je dokaj suvereno dobil Cvetko. Drug dvoboj je postregel sicer s kratko igro, a v prvih dveh nizih se je Tomaž Roudi moral pošteno namučiti, da je (3:0) odpravil Petra Hribarja. V tretjem srečanju Anton Ropoša proti Tilnu Novaku ni imel možnosti, saj je vse skupaj zbral 10 točk. Na 2:2 v igrah je izenačil Roudi v boju s Cvetkom, ki je prekaljenemu Prekmurcu odvzel dva seta, odločilnega pa izgubil na 8. Goste je v vodstvo znova povedel Novak, ki je v izenačenem dvoboju z 2:3 ugnal Zelka, na 2: 4 je povedel Peter Hribar, ki je dobro zaigral proti Ropoši. Roudi je s 3:0 dobil proti Novaku, z odličnim zadnjim nastopom pa je Tilen Cvetko s 3:0 odpravil Antona Ropošo in postavil končni rezultat – 3:5.

Po 11. krogu so Novomeščani z 22 točkami na prvem mestu, 21. januarja pa prihajajo v Drgančevje igralci ljubljanskega Kajuh Slovana, so še sporočili iz NTK Krka Novo mesto.

J. S.