Dars išče projektanta za prvi odsek tretje osi

16.1.2017 | 10:00

Ilustrativna fotografija

Novo mesto - Dars je objavil javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) za izgradnjo prvega, 5,5 km dolgega odseka tretje razvojne osi med avtocestnim priključkom Novo mest-vzhod in priključkom Osredek, vključno s Šentjoško cesto do Revoza. Rok za oddajo ponudb je 3. februar.

Trasa tretje osi od Novega mesta mestu do priključka Maline na belokranjski strani Gorjancev je vključena v resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030. Celoten odsek je dolg 17,9 km, zasnovan pa je kot štiripasovna hitra cesta. Gradnja je predvidena v dveh delih, in sicer (1) od avtoceste do priključka Osredek in (2) od priključka Osredek (Revoz) do Malin.

Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije zajema vse ureditve v območju prvega 5,5-km odseka, razen obeh mostov čez reko Krko, za katera je bil natečaj objavljen že lani.

B. B.