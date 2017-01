Vse nared za jubilejni tabor

16.1.2017 | 14:00

Kustosinja trebanjske galerije Andrejka Vabič Nose (Foto: J.S./arhiv DL)

Trebnje - Galerija likovnih samorastnikov Trebnje nestrpno pričakuje jubilejni, že 50. tabor, ki v kraj privabi samorasle slikarje in kiparje z vsega sveta. Ti so v več desetletjih v zbirko darovali že več kot 1100 svojih del.

Ob tem velikem prazniku v galeriji pripravljajo več dogodkov – od prenove stalne razstave, treh začasnih razstav, premierne predstavitve filma o Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje, pa vse do različnih aktivnosti in programov, namenjenih vsem, ki so v lokalnem okolju povezani s kulturnim in umetniškim delovanjem, so sporočili prireditelji.

Kaj vse se bo dogajalo v letošnjem letu, ki so ga razglasili za »Leto kulture Temeniške in Mirnske doline«, bodo sicer podrobneje predstavili čez teden dni, ko bodo tudi začeli poseben projekt »Vsak všeček šteje«. V preddverju trebanjske galerije bodo namreč odstrli pogled na posebno tablo – vsak, ki jih bo obiskal, se bo nanjo podpisal in s tem postal njihov prijatelj. In koliko prijateljev si želijo? Čim več. S tem projektom namreč poskušajo med ljudmi razširiti vest o pomembnem poslanstvu svoje galerije in tako vsakega Slovenca spodbuditi k njenemu obisku.

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje sicer že več kot štiri desetletja deluje kot osrednja ustanova v Sloveniji za naivno umetnost, ki zbira, varuje, hrani, razstavlja in dokumentira naivno umetnost Slovenije in sveta. Glavno gonilo galerije so tako imenovani tabori, ki v Trebnje privabijo umetnike z vsega sveta. Po enotedenskem ustvarjanju svoje umetnine podarijo galeriji, ki tako hrani že več kot 1100 umetnin, ki jih je prispevalo 290 umetnikov iz več kot 40 držav, so še zapisali v sporočilu za javnost.

J. S.