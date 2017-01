Denar za večgeneracijske centre

16.1.2017 | 15:00

Ilustrativna fotografija (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Krško - Ljudska univerza Krško je na razpisu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobila nov projekt Večgeneracijski center Posavje, in sicer za obdobje od 1. januarja letos do konca leta 2021.

Ministrstvo je ljudski univerzi odobrilo 575.000 evrov, večino iz evropskega socialnega sklada, dodatnih 200.000 evrov pa bodo za projekt prispevale še posavske občine.

V Večgeneracijskem centru Posavje bosta poleg Ljudske univerze Krško sodelovala še Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice. Aktivnosti bodo izvajali na sedmih lokacijah v vseh šestih posavskih občinah.

Namen projekta je aktivacija in integracija pripadnikov različnih ranljivih ciljnih skupin in preprečevanje njihove socialne izključenosti. Vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju, bodo izvajali dnevno, poleg strokovnjakov pa bodo v projektu sodelovali tudi prostovoljci.

Več o projektu bodo na Ljudski univerzi Krško povedali prihodnji teden na novinarski konferenci. Na istem razpisu je bil sicer uspešen tudi novomeški RIC, in sicer za projekt Večgeneracijski center Skupaj.

B. B.