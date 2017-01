Hudo poškodovan voznik štirikolesnika

16.1.2017 | 12:10

Brežiške policiste je v petek dopoldne občan obvestil, da je v bližini gozda pri Gornjem Lenartu našel poškodovanega moškega, ki naj bi že dan prej padel s štirikolesnikom in poškodovan obležal. Hudo poškodovanega in podhlajenega moškega so reševalci odpeljali v bolnišnico. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi 60-letni moški v noči na 13. 1. med vožnjo s štirikolesnikom trčil v drevo, padel in se hudo poškodoval. Okoliščine še preverjajo.

Povzročitelj nesreče pijan

Novomeški prometniki so bili v noči na soboto obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri postajališču Zaloke. Opravili so ogled in ugotovili, da je 39-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in se z vozilom prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,08 miligramov alkohola.

Kršiteljema zasegli vozila

Med kontrolo prometa v Boštanju so policisti v petek ustavili voznika osebnega avtomobila Renault twingo. Med postopkom so ugotovili, da 49-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Avtomobil ni bil registriran, na njem pa so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Renault twingo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V noči na nedeljo so policisti na Podbevškovi ulici v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila Ford fiesta. 24-letnemu kršitelju, ki je vozil pod vplivom alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Odnesli nakit za tisoč evrov

V naselju Drska v Novem mestu je v soboto popoldne nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit. Lastnike, ki so bili v času vloma odsotni, je oškodoval za 1.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

J. S.