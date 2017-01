Bela krajina na največjem sejmu v Beneluxu

16.1.2017 | 17:00

Predstavniki iz RIC Bela krajina, TIC Metlika in TIC Semič so minuli teden že šestič zapored predstavljali turistično destinacijo Bela krajina na sejmu »Vakantiebeurs Utrecht 2017«, ki je potekal od 11. do 15. januarja. Gre za največji sejem v uniji Benelux, ki ga je v letu 2016 obiskalo čez 120000 obiskovalcev. Letos je bil sejem kljub slabemu vremenu (v Utrechtu je namreč po dolgih letih snežilo) dobro obiskan, so sporočili iz Bele krajine.

Večina obiskovalcev sejma povprašuje po namestitvah v kampih, po manj turistično obleganih in prepoznavnih krajih, po ponudbi pohodništva, kolesarjenja in drugih aktivnostih, saj želijo pri nas preživeti aktivne družinske počitnice. Predvsem pa iščejo mir in neokrnjeno naravo, pravijo. »Ravno zato smo RIC Bela krajina (tudi v funkciji koordinatorja belokranjske odprave), TIC Semič in TIC Metlika na sejmu predstavljali Belo krajino kot prejemnico Evropske destinacije odličnosti (EDEN 2010) in Zelene destinacije Slovenije (Slovenia Green). Obe nagradi smo prejeli, ker turistične organizacije skupaj s turističnimi ponudniki razvijamo trajnostno naravnan razvoj turizma,« so zapisali.

Nekateri obiskovalci sejma, ki se ustavijo na slovenskem razstavnem prostoru, že imajo izbrane počitnice v Sloveniji ali na Hrvaškem, a še iščejo možnosti, da se na poti domov za nekaj dni ustavijo še kje. Spet drugim obiskovalcem je treba predstaviti celotno ponudbo in jih prepričati, da so belokranjski kraji vredni ogleda. Za Nizozemce je značilno, da gredo na dopust v povprečju 2,5-krat na leto. Slovenijo večinoma raziskujejo z lastnim avtomobilom. Trend rasti tujih gostov, še posebej iz držav Beneluxa, se kaže tudi v Beli krajini.

V začetku februarja se belokranjska ekipa v sestavi RIC Bela krajina, TIC Semič in TIC Metlika odpravlja še na sejem v Bruselj, za katerega jih je Slovenska turistična organizacija izbrala kot animatorje na slovenskem razstavnem prostoru. Na ta način bo turistična ponudba Bele krajine še posebej izpostavljena in deležna pozornosti, so še zapisali v sporočilu za javnost, pod katerega so se podpisali RIC Bela krajina, TIC Metlika in TIC Semič.

J. S., foto: organizatorji

