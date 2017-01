V Ambrusu prenovljen kulturni dom

16.1.2017 | 18:00

V Ambrusu so slavnostno odprli prenovljen kulturni dom.

Dramska skupina Kulturnega društva Ambrus je na slovesnosti premierno odigrala svojo prvo avtorsko predstavo.

Ambrus - V Ambrusu je v soboto potekala slovesna otvoritev prenovljenega kulturnega doma, ki je v prvi vrsti razveselil številne okoliške prebivalce, kot tudi širše.

Kot so sporočili z ivanške občine, ambruški kulturni dom predstavlja enega od pomembnejših središč krajevnega dogajanja, zato je občina v jeseni lani pristopila k zelo potrebni sanaciji objekta, ki je vključevala izvedbo toplotne izolacije zunanje lupine objekta z zaključnim slojem, zamenjavo zunanjih vrat in oken, ki v preteklosti še niso bila zamenjana, in sanacijo vlage na zunanjih stenah z izvedbo drenaže in odvodnjavanja. V samem objektu kulturnega doma so uredili še novo scensko razsvetljavo z reflektorji, prezračevanje, slikopleskarska dela, sanacijo parketa, obnovili so vrata in tla društvenih prostorov ter na novo postavili stopnice so balkona dvorane. Občina je za obnovo namenila 125.000 evrov, dela pa je izvajalo novomeško podjetje PAM.

Stavba tukajšnjega kulturnega doma je bila zgrajena že davnega leta 1950. V vmesnem obdobju je bila večkrat obnovljena. Leta 1997 je bila izvedena menjava oken v dvorani kulturnega doma, leta 2005 pa še menjava oken v preostalih prostorih, ki so v lasti občine. Leta 2013 pa je bilo toplotno izolirano še podstrešje, nad delom stavbe, ki je v lasti občine, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na uradni otvoritvi je zbrane nagovoril župan Dušan Strnad, ki je povedal, da je občina Ivančna Gorica s tem projektom izboljšala obstoječo energetsko učinkovitost stavbe, hkrati se bodo zmanjšali stroški ogrevanja, prav tako pa so do boljših pogojev prišli tudi uporabniki doma. Župan tudi verjame, da bodo že doslej bogate dejavnosti v tej stavbi še nadgrajene in se bodo uporabniki v njej počutili prijetno in domače. Ob zaključku se je vsem prisotnim krajanom in uporabnikom doma zahvalil za potrpljenje med prenovo, hkrati pa krajanom Ambrusa obljubil, da bodo letos začeli prenovo tamkajšnje podružnične šole.

Ambruški kulturni dom sicer ni samostojen objekt, temveč predstavlja približno polovico zgradbe Zadružnega doma Ambrus, ki je v lasti Kmetijske zadruge Stična, ki je tudi pristopila k obnovi enotnega izgleda zunanjega videza.

Prenovljene dvorane pa so se razveselili tudi člani Kulturnega društva Ambrus, katerih dramska skupina sodi med najbolj aktivne v kraju in občini. Prav za to slovesnost so premierno odigrali igro domačega režiserja Saša Tratarja z naslovom Bipolaren, ki je obenem tudi prva avtorska predstava Dramske skupine Ambrus. Igra govori o človeku, ki mu različni pogledi na svet spremenijo tok življenja. Vsak posameznik je krojač svojega življenja, v katerem pa mu je veliko lažje , če ga zajame s pozitivnimi pogledi in sprejme svojo okolico z odprtimi rokami. Življenje je lepo in samo od nas samih je odvisno, ali ga tako tudi sprejmemo, so še sporočili z občine Ivančna Gorica.

