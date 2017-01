AKTUALOV DAN ŽENA 2017

16.1.2017 | 12:45

Tradicionalni dogodek, ki ob prazniku naših dam združuje mlado in staro, nas bo letos z odlično glasbo ter številnimi presenečenji, znova zabaval do poznih ur.

Po kar 7. razprodanih koncertih pripravljamo novo glasbeno in scensko doživetje v največji slovenski dvorani Stožice v Ljubljani.

Na letošnjem dogodku, ki bo v petek, 3. marca, ob 20. uri, bo nastopilo kar šest vrhunskih glasbenih imen ter posebni skriti gosti presenečenja. V voditeljski vlogi vas bo ponovno zabaval eden in edini Klemen Bunderla. V vlogi sovoditelja nas bo zabaval tudi Miroslav Škoro, ki bo popestril celotno dogajanje s svojimi anekdotami in življenskimi prigodami.

NASTOPAJOČI:

GORAN KARAN

Pop ikona osemdesetih, ter prejemnik številnih glasbenih nagrad, s svojim prepoznavnim tenorjem osvaja vrhove lestvic že desetletja. Poleg uspešne solo kariere je nastopil tudi v dunajskem gledališču v svetovno uspešnih glasbenih predstavah kot so Rock it, Grease, Hair, Tommy in druge. Sodeloval je z mnogimi glasbenimi zvezdami, kot so Oliver Dragojević, Karmen Stavec ter s pokojno Simono Weiss. Njegove najbolj znane glasbene uspešnice Par je božji dar, Vagabundo, Lipa si, lipa in mnoge druge, so pesmi, ki jih Aktualovci radi slišijo. In na te pesmi bodo lahko zaplesali tudi na tokratnem koncertu.

LIDIJA BAČIĆ

Hrvaška lepotica, ki nikoli ne razočara s svojim energičnim nastopom, bo s svojimi vročimi hiti spravila na noge še tako zahtevne! Njene glasbene uspešnice Viski, Prokleto dobro ljubiš, Nasmij se sestro, ter mnoge druge, so ta hip ene najbolje predvajanih pesmi na radijskih postajah ter zabavah. Na koncertu bo zapeljiva hrvaška diva zagotovo dvihnila temperaturo v dvorani in pokazala vse svoje čare.

MODRIJANI

Zasedba velja za najpopularnejši domači narodnozabavni ansambel, ki vsako leto razproda svoj tradicionalni koncert Noč Modrijanov v le nekaj minutah. So prejemniki mnogih glasbenih nagrad, njihovo izjemno štiriglasno petje pa je slišati na večnih uspešnicah, kot so Ti moja rožica, Moja, Povej, S teboj in mnogih drugih. Za letošnji Aktualov dan žena za vas pripravljajo prav poseben nastop in obljubljajo obilico pozitivne energije.

MARKO VOZELJ IN MOJSTRI

Marka mnogi pomnijo kot nepogrešljivega člana uspešne glasbene zasedbe Čuki, s katero so leta lomili ženska srca po vsej Sloveniji ter bivši Jugoslaviji. Za letošnji dogodek smo ga izbrali posebej za vas, saj trenutno velja za enega najpopularnejših imen slovenske pop in zabavne glasbe v Sloveniji in se na Radiu Aktual uvršča v sam vrh priljubljenosti s svojimi uspešnicami kot so: Ljubim samo tebe, Le en centimeter ter Oljke, rožmarin in sol.

MIROSLAV ŠKORO

Diplomirani ekonomist, radijski voditelj, novinar, humorist predvsem pa zelo uspešen hrvaški glasbenik in skladatelj, že desetletja polni dvorane ter pobira številne glasbene plakete. Je ustanovitelj ter tesen prijatelj zelo uspešne pop zasedbe Grupa Vigor. Na našem koncertu se bo poleg prepevanja uspešnic Ne dirajte mi ravnicu, Moja Vilo, Zadnja želja, ter številnimi drugimi, preizkusil tudi v vlogi sovoditelja.

GRUPA VIGOR

Zabavljači, ki zase pravijo da so rockerji v preobleki popa, so nepogrešljiv člen za pravo zabavo. S svojimi hiti Još fališ, Život je raj in Da sam ja on, so se s svojimi nastopi na naših koncertih zapisali v srca Aktualovcev. Na vašo željo smo jih tudi tokrat povabili samo za vas. Tudi člani Grupe Vigor bodo letos pripravili posebno glasbeno točko, ki še ni bila izvedena in naj ostane skrivnost vse do koncerta.

SKRITI GOST VEČERA:

Letos posebej za vas pripravljamo tudi veliko glasbeno presenečenje, katerega zagotovo ne boste pričakovali. Še en razlog več, zakaj letošnjega koncerta ne smete zamuditi.

AKTUALOV DAN ŽENA 2017 "Kjer nič ni nemogoče!"

