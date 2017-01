Upravno sodišče je referendum dopustilo

Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini je 12. oktobra lani v Črnomlju pripravila protest proti migrantskemu centru.

Črnomelj - Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini (CI) je danes prejela o Sodbo Upravnega sodišča RS v tožbi zoper odločitev županje Občine Črnomelj, s katero je ta zavrnila možnost, da občani in občanke na referendumu sami odločimo o tem, ali v svojem okolju dopustimo kakršen koli center v povezavi z ilegalnimi migranti, so sporočili iz omenjene iniciative.

»V CI smo bili ves čas trdno prepričani, da je bilo županjino ravnanje nedopustno in samovoljno. Upravno sodišče RS pa je zdaj pritrdilo našim navedbam in odločilo, da je bila županjina odločitev nezakonita in je naši tožbi ugodilo,« so zapisali in dodali: »Nezakonito je županja Mojca Čemas Stjepanovič ravnala tudi, ko je pobudo za razpis referenduma zavrnila kot nedopustno in neutemeljeno zgolj z obvestilom. Upravno sodišče RS je hkrati mnenja, da je pobuda za razpis referenduma ustavna pravica državljanov. Pobuda za referendum je bila pripravljena v skladu z zakonom in Statutom Občine Črnomelj, kar je naknadno ugotovilo tudi Upravno sodišče RS.«

Zoper sodbo Upravnega sodišča RS pritožba ni več mogoča, pravijo v CI, zato bodo občani in občanke občine Črnomelj lahko na referendumu odločali o tem, ali bodo dovolili postavitev kakršnega koli centra za ilegalne migrante v svoji občini. »Upravno sodišče je torej pritrdilo našemu mnenju, da morajo o tem vprašanju odločati prebivalci in se ne sme ignorirati volja ljudi,« so prepričani.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je po njihovem mnenju županja s svojim ravnanjem želela delovati samovoljno in protizakonito ter preprečiti, da o tako pomembnem vprašanju, ki bo vplivalo na kakovost življenja, odločijo občanke in občani sami. »To je nedopustno in nesprejemljivo. Prav tako je s svojim ravnanjem obremenila občinski proračun, saj bo vse stroške tožbe morala pokriti občina Črnomelj,« so še zapisali.

