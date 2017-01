Zagorele so saje

16.1.2017 | 19:00

V naselju Dragoši v črnomaljski občini so nekaj pred 6. uro gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Adlešiči in Griblje so nadzorovali izgorevanje saj in očistili dimnik.

Počila je cev

V kraju Bučka v občini Škocjan je nekaj minut pred 12. uro počila glavna vodovodna cev v stanovanjski hiši. Voda je zalila kletne prostore. Gasilci PGD Bučka so s pomočjo potopnih črpalk izčrpali vodo in počistili prostore, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Zadimilo je objekt

Ob 12.36 pa je prišlo do močnega zadimljenja lesenega objekta, v naselju Golek v krški občini. Gasilci PGE Krško so sprostili tlak v pregreti peči za centralno ogrevanje in pregledali prostor s termo kamero, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

J. S.