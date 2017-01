Vrstijo se dimniški požari; močan veter nagnil drevo

17.1.2017 | 07:00

Sinoči ob 20.59 uri so v naselju Brezje pri Senušah, občina Krško, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško in PGD Senuše so požar pogasili ter s termo kamero pregledali prostore in ostrešje.

Že ob 6.24 so v naselju Otavice, občina Ribnica, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Otavice so nadzirali izgorevanje saj, pogasili preostalo žerjavico z gasilnikom na prah in preventivno pregledali okolico dimnika. Gmotna škoda ni nastala.

Vetrolom

Davi ob 5.27 je močan veter nagnil drevo na cesto Zgornja Pohanca-Pečice, občina Brežice. O dogodku so bili obveščeni dežurni pri komunalnem podjetju KOP Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Sremič med 8. in 14. uro.

M. K.