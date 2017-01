V Novem mestu je med vožnjo telefoniralo 64 voznikov

17.1.2017 | 11:00

Novo mesto - Včeraj se je začela preventivna akcija Vozimo pametno!, v kateri bodo policisti po celi državi do 29. januarja še posebej skrbno nadzirali uporabo telefonov med vožnjo. Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so včeraj med 8. in 16. uro izvajali poostren nadzor nad uporabo mobilnih telefonov, pozorni pa so bili tudi na ostale kršitve cestnoprometnih predpisov. V ožjem delu Novega mesta so v tem času ugotovili kar 115 kršitev, je sporočila predstavnica za odnose z javnostmi PU Novo mesto Alenka Drenik.

Kar 64 kršitev se je nanašalo na uporabo mobilnega telefona med vožnjo, 32 na neuporabo varnostnega pasu, devet na nepravilen prevoz oseb, pet na tehnično neizpravnost, ostale kršite pa so bile: vožnja z neregistriranim avtomobilom, neustrezno pritrjen in zavarovan tovor, neizpolnjevanje zahtev glede delovnega časa, obveznih počitkov ter zapisovalne opreme (vozniki tovornih vozil), vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so zasegli eno motorno vozilo.

"S krajšimi poostrenimi nadzori bomo v okviru akcije Vozimo pametno nadaljevali do 29. januarja, in sicer na celotnem območju policijske uprave. Opažamo namreč, da se uporaba mobilnih telefonov med vožnjo povečuje, vozniki pa se premalo zavedajo s tem povezanih nevarnosti in tveganj. Voznikom svetujemo, da se v primeru nujne uporabe mobilnega telefona ustavijo na primernem mestu zunaj vozišča in pot nadaljujejo šele, ko končajo s pogovorom. Svetujemo, da so tudi kolesarji in pešci v cestnem prometu pozorni na različne prometne situacije in med vožnjo oz. pri prečkanju ceste ne uporabljajo mobilnih telefonov," svetuje Drenikova.

J. A., foto: PU Novo mesto

Galerija













starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Podpornik Podpiram akcijo. Ne vem pa zakaj je omejena z datumom. To je neumnost. Kot kolesar in motorist sem bil ze veckrat ogrozen zaradi telefoniranja voznikov. Pred dnevi je v nas skoraj zletel tovornjak ker je starejsi voznik bral sms brez ocal. Opazam tudinda v kroziscih skoraj nihce vec ne daje smernikov. Tudi to bi treba sankcionirati. Preglej samo prijavljene komentatorje