Nadgradnja čistilne naprave zaradi con

17.1.2017 | 13:10

Čistilni napravi v Mirni Peči bodo zmogljivost povečali s 1000 na 1900 PE. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč

Mirnopeška občina se bo letos lotila razširitve in posodobitve čistilne naprave Mirna Peč, čaka pa jo tudi razširitev čistilne naprave na Šrangi, ki je, kot poudarjajo na občinski upravi, pravzaprav še bolj nujna. Za obe so predvideli tudi denar v proračunu za letošnje in prihodnje leto.

»O širitvi obstoječe čistilne naprave v Mirni Peči smo pravzaprav začeli razmišljati že leta 2008 zaradi načrtovanih Industrijske cone Dolenja vas in stanovanjskih Češenska hosta ter Nad in Pod Postajo. Tedaj smo naročili projektno dokumentacijo, saj smo se želeli prijaviti na razpis za nepovraten denar. To ni uspelo, zato smo v naslednjih letih dokumentacijo dopolnili in pridobili gradbeno dovoljenje. V tem času je postala komunalno opremljena tudi industrijska cona, ki smo jo priključili na čistilno napravo, začeli pa smo graditi tudi kanalizacijo na Postaji. Trenutno zmogljivost naprave še zadošča, vendar je že lani nekajkrat dosegla svoj višek, tako da zdaj res ne moremo več čakati,« je pojasnil Andrej Kastelic iz občinske uprave.

Obstoječa čistilna naprava, ki je začela obratovati leta 1993, ima kapaciteto 1000 PE, je tehnološko zastarela in se nahaja na zelo občutljivem področju ob reki Temenici in njenem poplavnem območju. Razširjena in posodobljena naprava pa bo imela kapaciteto 1900 PE in najmodernejšo tehnologijo, z membranskim biološkim reaktorjem s cevnimi membranami, podobno imajo v Logatcu in Borovnici, ki z minimalnimi stroški obratovanja omogoča največji izkoristek, je orisal Kastelic in dodal, da bo takšna po zagotovilih strokovnjakov zadoščala tudi po priključitvi vseh načrtovanih con za naslednjih 20 do 30 let, prav tako pa bo tudi na račun tehnologije izpolnjevala vse okoljske kriterije zaradi bližine Temenice. »V obeh proračunih smo zanjo predvideli po dobrih 263 tisoč evrov. Letos bomo objavili javni razpis za izvajalca del,« je pridala direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan.

Gradnje se bodo lotili v več fazah, v prvi bodo dogradili sam objekt čistilne naprave, v drugi pa posodobitev z novo tehnologijo, takrat pričakujejo, da bo za mesec dni njeno obratovanje omejeno, tako da bo potrebno odpadno blato odvažati na centralno čistilno napravo v Novo mesto. »Projekt pa dopušča tudi možnost obdelave grezničnega blata in blata iz malih čistilnih naprav. Ali se to stroškovno splača, bomo še preučili. Vsekakor pa bomo izbrali ugodnejšo varianto tako za končnega uporabnika kot občino,« je povedal Kastelic.

Za čistilno napravo na Šrangi, ki že nekaj časa deluje na mejni vrednosti, so v dveh letih v proračunu namenili 217.580 evrov, njeno zmogljivost pa bodo iz sedanjih 100 povišali na 250 PE, kar naj bi zadoščalo tudi po dodatni poselitvi, ki je predvidena za to območje.

Zadnji dan leta 2015 je bila sprejeta nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ki je med drugim prinesla tudi podaljšanje prehodnih rokov za zagotovitev javne kanalizacije v aglomeracijah. Po njej naj bi, kot je dejala Klemec Križanova, do lanskega poletja država tudi na novo določila oz. prevetrila območja aglomeracij. »Tega žal še ni naredila, seveda pa bi si vse občine želele do teh podatkov čimprej priti, tako da bomo lahko načrtovali nadaljnje korake pri opremljanju naših vasi in naselij z javnim kanalizacijskim sistemom. Bolj kot se odlaša, težje bomo lovili postavljene roke,« je poudarila direktorica občinske uprave. V občini Mirna Peč je trenutno na javno kanalizacijsko omrežje priključenih okoli 55 odst. prebivalcev v sedemnajstih aglomeracijskih območjih, ki veljajo po stari uredbi.

Članek je bil objavljen v zadnji številki tiskane izdaje Dolenjskega lista.

M. Žnidaršič