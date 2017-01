Brez vozniškega dovoljenja in pijani

17.1.2017 | 13:45

Ilustrativna (Foto: M. L.-S.)

Po poročanju Policijske uprave Novo mesto so včeraj zasegli dve vozili, ki sta jih vozili osebi brez vozniškega dovoljenja. Pri obeh so tudi ugotovili prisotnost alkohola.

Povzročil nesrečo

Okoli 14.30 so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh voznikov osebnih avtomobilov med krajema Vihre in Krško vasjo. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 68-letni voznik osebnega avtomobila, ki je izsilil prednost 62-letnemu vozniku. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,74 miligramov alkohola. Policisti so še ugotovili, da 68-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kazal vodne znake alkoholiziranosti

Nekaj po 21. uri so sevniški policisti pri Boštanju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Citroen in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 36-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Vlomil v hišo

Okoli 20. ure je v naselju Krka v Novem mestu nekdo skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in zlat nakit. Lastnika je oškodoval za 2200 evrov.

M. L.-S.