Težava ni produkt, ampak gostinci

17.1.2017 | 16:05

Kočevje - Marca letos bo minilo leto dni, odkar so v Kočevju predstavili nov turistični produkt Okusite Kočevsko, ki ga je pripravilo Turistično društvo (TD) Kočevje po več mesecih sodelovanja s kočevskimi gostinci in Društvom podeželskih žena Kočevske. Pet ponudnikov s hrano v Kočevju - Gostišče Tri zvezde, Gostilnica Falkenau, Penzion Tušek Jezero in Gostišče Veronika ter slaščičarna Medo – je tedaj gostom prvič ponudilo kočevske jedi. In kako je danes?

Kulinarično doživetje v kočevskih gostilnah ob kočevskih jedeh s treh menijev pod skupnim imenom Okusite Kočevsko, kot pravi Uroš Jelenovič iz TD Kočevje, ni zaživelo tako, kot so pričakovali. »Gostinci pravijo, da pri njih to ne gre. A kako naj gost to naroči, če pa tega ni na menijih?!« pravi Jelenovič in dodaja, da ni težava v jedeh oz. produktu, ampak v gostincih. Nekateri gostinci, kot denimo Penzion Tušek Jezero, so sicer določene jedi uvrstili v svoje menije, kot denimo Gostilnica Falkenau divjačinski pršut s sirom in polento s praženjem, vendar pa, kot pravi Jelenovič, to ni tisto, kar so v TD Kočevje hoteli doseči. Želeli so namreč, da bi z jedilniki, ki so jih pripravile članice Društva podeželskih žena Kočevske, ki se sicer že vrsto let trudijo ohranjati kočevarske jedi, gradili gastronomsko prepoznavnost območja po blagovni znamki Okusi Kočevske. Po njihovi zamisli, naj bi se kulinarično raziskovanje Kočevske za turiste začelo v medenem hramu TD Kočevje z degustacijo Kočevskega gozdnega medu, že v turističnem društvu, kjer bi obiskovalcem na kratko predstavili Kočevsko, njeno zgodovino in kulturo, pa bi obiskovalci tudi izbrali meni in se odločili, kako bodo jedli: ali samo v eni gostilni, ali pa vsako jed v drugi.

»Sestavine jedi bodo v vseh gostilnah enake, se pa bodo jedi razlikovale po kreacijah, po osebni noti, ki jo bodo dodali gostinci,« je tedaj povedal Jelenovič in dodal, da bodo zato gostje lahko prišli iste jedi večkrat poskusiti. Tudi sicer pa naj bi po letu dni pripravili menije z novimi jedmi, za katere naj bi uporabili čim več lokalnih pridelkov in izdelkov, kar sicer velja tudi za jedi s sedanjih menijev Okusite Kočevsko, na katerem so tradicionalne kočevarske jedi, kakršne so pripravljali na Kočevskem v času kočevskih Nemcev na območju Roga, Borovca in Drage, a so takšne, kot jih pripravljajo kočevski gostinci, prilagojene okusu sodobnega človeka.

Kot pravi Jelenovič, TD Kočevje še danes, kadar sestavlja menije za svoje goste, vztraja pri tem, da gostinci pripravijo vsaj eno jed bodisi iz A, B ali C-vegi menija Okusite Kočevsko, lani predstavljen nov turistični produkt, pa so že lani tudi nadgradili. »V jeseni smo imeli delavnico, na kateri smo kreirali krožnike, delali smo tudi obložene kruhke s sestavinami s Kočevske, že pred tem pa smo imeli delavnico, na kateri smo delali tudi napitke, ki smo jih predstavili na prireditvi Doživite Kočevsko, pripravljamo pa jih tudi za pogostitve svojih gostov,« pravi Jelenovič. Delavnice so bile, kot dodaja, dobro obiskane, saj je bilo na vseh okoli 20 udeležencev, žal, pa sta bila med njimi, kot pravi, le dva gostinca. »Upali smo, da jih bo vsaj na delavnico kreiranja krožnikov prišlo več,« pravi o neodzivnosti oz. slabi odzivnosti gostincev. Vendar pa v TD Kočevje zato še ne bodo obupali. Še naprej bodo delali v smeri poudarka na kočevarski hrani in hrani pridelani v domačem okolju. »Razmišljamo o delavnici na temo divjačinskega golaža, na kateri ne bi pokazali le, kako golaž skuhati, ampak tudi, kako ga postreči,« pravi in dodaja, da je namreč tudi postrežba zelo pomembna, saj se hrano najprej »je z očmi«.

M. Leskovšek-Svete