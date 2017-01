Požar pogasili že zaposleni

17.1.2017 | 18:15

Ob 15.57 so gasilci PGD Obrežje posredovali na bencinskem servisu Obrežje, kjer je prišlo v kotlovnici do manjšega požara. Požar so že pred prihodom gasilcev pogasili zaposleni. Gasilci so pregledali prostore in ugotovili, da ni nevarnosti za okolico. Obveščene so bile pristojne službe.

M. L.-S.