Trčili osebno in kombinirano vozilo

17.1.2017 | 17:40

Danes ob 8.58 uri je v ulici Drgančevje v Novem mestu prišlo do prometne nesreče osebnega in kombiniranega vozila. Eno poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja in pomagali reševalcem.

Pomagali reševalcem

Ob 8.37 uri so gasilci GRC Novo mesto v Rakovniku pri Birčni vasi, občina Novo mesto, pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe iz stanovanja v reševalno vozilo, ob 17.23 uri pa so pomagali reševalcem pri prenosu obolele osebe iz reševalnega vozila v stanovanje.

M. L.-S.