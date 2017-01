Evakuirali so jih zaradi monoksida

18.1.2017 | 07:00

Sinoči ob 19.25 uri se je v Gradiški ulici v Straži v večstanovanjskem objektu vključil detektor ogljikovega monoksida. Gasilci PGD Vavta vas so evakuirali stanovalce objekta, pregledali stanovanja in skupaj z gasilci GRC Novo mesto izmerili pline. Meritev je pokazala nekoliko povišano prisotnost monoksida, zato so svetovali lastnikom zračenje prostorov in pregled dimnika.

Davi gorelo

Ob 3.36 je v naselju Rovišče pri Studencu, občina Sevnica zagorelo manjše gospodarsko poslopje v izmeri 4x5 m. Aktivirani so bili gasilci PGD Studenec, Boštanj in Sevnica, ki so požar pogasili.

M. K.