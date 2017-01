Prenovili zadružno prodajalno

18.1.2017 | 09:10

Mokronog - Kmetijska zadruga Trebnje je minuli konec vikend prenovila samopostrežno prodajalno v Mokronogu. Kot so sporočili iz zadruge, so trgovino v celoti preuredili. Dodali so peč za dopeko in razširili prodajo pekovskega peciva in slaščic. Razširjena je ponudba sadja in zelenjave. Dodane so dodatne police in košare za prodajo akcijskih izdelkov. V celoti so prenovili celostno grafično podobo prodajalne in naredili trgovino bolj odprto in prijazno kupcem.

B. B.