Kradli v Brežicah, Krškem, Novem mestu in Ljubljani, a čez mejo niso prišli

18.1.2017 | 09:55

Zaseženi ukradeni predmeti (Foto: PMP Obrežje)

Na mejni prehod Obrežje je v soboto, 14. januarja, zvečer na izstop iz Slovenije pripeljal voznik osebnega avtomobila znamke Mercedes, hrvaških registrskih oznak. Poleg voznika so bili v vozilu še štirje potniki, vsi državljani Hrvaške. Policisti so opravili mejno kontrolo in v prtljažnem delu avtomobila opazili večjo količino novih izdelkov - kozmetike, oblačil in obutve, na posameznih artiklih pa so bile še vedno nameščene varnostne kode iz prodajaln.

Voznik in potniki policistu niso znali pojasniti izvora predmetov in niso imeli dokazil o lastništvu. Po razgovoru s peterico so policisti zaradi suma, da izdelki izvirajo iz kaznivih dejanj, vsem odvzeli prostost in jih pridržali. Zasegli so tudi avtomobil in predmete.

Policisti Policijske postaje Krško so kasneje med preiskavo ugotovili, da so trije osumljenci in dve osumljenki (stari med 18 in 24 let) istega dne pripotovali v Slovenijo z namenom, da izvršijo več kaznivih dejanj tatvin iz prodajaln. Ugotovili so, da so iz devetih prodajaln v Brežicah, Krškem, Novem mestu in Ljubljani ukradli za okoli 8.000 evrov različnih kozmetičnih izdelkov oblačil in obutve. V prodajalnah so izdelke odlagali v posebej prirejeno večjo torbo, ki je onemogočala sprožitev varovalnega sistema pri odhodu iz prodajalne.

V ponedeljek so policisti s kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj tatvine privedli k preiskovalni sodnici v Krškem. Osumljenki sta stari 18 in 19 let, osumljenci pa 21, 23 in 24 let. Preiskovalna sodnica je za vse odredila sodno pridržanje.

